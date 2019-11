Intentaba sabotear alumbrado público de Mazatlán y lo detienen

Mazatlán.- Una persona de sexo masculino fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por presunto sabotaje al alumbrado público, confirmó el titular de la corporación, Federico Rivas Valdés.

Detalló que a partir de una denuncia ciudadana, en la colonia independencia, se logró la detención en flagrancia.

“Fue promovido por una denuncia ciudadana en la colonia Independencia. La patrulla llegó, lo encuentra en flagrancia y se detiene. No queremos tener más eventos de estos, por eso una invitación a denunciar. (El hecho) no tiene nada que ver con necesidad económica; es una maldad que tiene otro fin, de denostar el trabajo que hace el alcalde y todo el equipo de trabajo. No se vale. Hay medios en los que se puede competir; hay que competir haciendo cosas buenas y ahí se va a ver quién es el que más le sirve a la ciudadanía”, detalló.

De acuerdo al parte informativo, a las 03:00 horas de este lunes, agentes municipales lograron la detención de Esteban “N”, de 49 años por calle Bernardo Vázquez, quien fue sorprendido retirando medidores de la Comisión Federal de Electricidad.

Cortesía

Rivas Valdés criticó a quienes con fines políticos están vandalizando la ciudad, y que ocasiona que la estructura municipal tenga que reparar lo que ya estaba en operación.

“Eso no se vale; creo que hay que separar las dos canchas. Tenemos que mantener nuestro entorno seguro y en paz, y los contrincantes políticos que se enfrenten en las urnas o en donde deben, pero a la ciudadanía que no se sume en estas actitudes que vienen echar a perder el trabajo de todos. Al final todos perdemos en ese tipo de acciones que están realizando estas personas, y cualquier vecino, transportistas, taxistas que observen algo, que denuncien rápidamente nosotros acudimos”, afirmó.

El Secretario de Seguridad Pública exhortó a la ciudadanía a denunciar este y otro tipo de hechos, para que la policía preventiva pueda actuar de inmediato y poner freno a situaciones que generan estado de intranquilidad a las personas.