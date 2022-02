Interpol emite ficha roja contra exmagistrado de Jalisco acusado de abuso

México.- La Interpol emitió una ficha roja en contra del exmagistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas debido a que, pese a que no se tiene conocimiento si salió de México, en estos momentos no se encuentra localizable.

Pese a que el pasado miércoles, el ex funcionario no asistió a la audiencia de amputación para comparecer por el delito de abuso contra menores de edad del que se le acusa, todavía no se ha girado una orden de arresto en contra del ex funcionario, dio a conocer Luis Joaquín Méndez Ruiz, Fiscal del estado de Jalisco.

"Ayer se agotó la segunda de las formas que así establece la ley para poderlo llevar ante el juez, no nos fue posible, no dimos con el Magistrado para efecto de ponerlo a disposición mediante la orden de comparecencia, y el Ministerio Público ahorita está avocado para dar el siguiente paso", refirió el servidor público.

Fue el miércoles 2 de febrero cuando la Interpol emitió la ficha roja en contra de Covarrubias Dueñas, en tanto que existe una solicitud de requerimiento de información para que las autoridades de México vigilen los aeropuertos y las centrales camioneras.

La audiencia de imputación del exmagistrado estaba agendad para el día de ayer en Puente Grande, Jalisco, lugar al que debía presentarse José de Jesús Covarrubias Dueñas, no obstante, este no acudió a la cita.

Mediante un escrito, el pasado martes 1 de enero el ex servidor público refirió que se encuentra contagiado de Covid-19, por lo que pidió a la jueza diferir la audiencia. No obstante, su solicitud no tenía sustento médico, ya que no adjuntó la prueba que demostrara que se había contagiado del virus, por lo que la integrante del Poder Judicial le refirió que se tomarían las medidas sanitarias necesarias para que acudiera; a pesar de ello, no apareció.

Ante ello, se giró una orden de presentación, la cual no fue entregada ya que no les fue posible a las autoridades localizar al exmagistrado, por lo que el siguiente paso en el proceso es emitir la orden de aprehensión, misma que es otorgada por un juez.