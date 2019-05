Investigan muertes en galeras de CDMX

CDMX.- Luego de que en una semana, dos personas detenidas fallecieran en galeras de dos Coordinaciones Territoriales, la Procuraduría General de Justicia indaga omisión de cuidado por parte de agentes de Investigación.

Ernestina Godoy, titular de la dependencia, señaló que en el primer caso fue un descuido del agente que custodiaba las celdas.

"Nosotros tenemos cámaras en todas nuestras galeras, las tenemos en todos lados y están revisadas también incluso las 24 horas por policías de Investigación y por la Visitaduría, ahí las están viendo todo el tiempo, hubo un descuido en la de Álvaro Obregón porque traía unas vendas, había pasado un asunto a un hospital, de un asunto que traía lesiones y demás y no le quitaron las vendas y no se las podían quitar, además, se las habían puesto los médicos, pero hubo un descuido de nuestro policía de investigación que estuvo ahí y que ya está investigado", dijo.

En el otro caso, esperan un informe para ver si la persona remitida, que estaba intoxicada, debió hacer sido trasladada a un hospital en lugar de dejarla en el Ministerio Público.

"Es una persona que venía con un alto grado de alcohol, parece que no le dio tiempo incluso a Policía de Investigación, cuando vieron que empezó a convulsionar, inmediatamente llamaron a los servicios médicos y demás, pero ya no alcanzaron a llegar. Nada más tengo que esperar a que me den el informe para ver si debía de haber estado ahí o no por la situación en la que estaba", explicó.

En menos de una semana, dos personas detenidas por diversos delitos fallecieron al interior de las galeras en Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.

En el primer caso ocurrido el 18 de mayo, el hombre estaba acusado de violación y al parecer, se quitó la vida al colgarse con una de las vendas que tenía en el cuerpo, pues había sido lesionado.

En el segundo, el 23 de mayo, el hombre, detenido por lesiones dolosas, al parecer, sufrió una congestión alcohólica.