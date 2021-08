Investigará Fiscalía de Sinaloa feminicidio de Carolina presuntamente cometido por policía estatal

Sinaloa.- La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa lamentó los hechos registrados durante las primeras horas de este domingo donde una mujer fue asesinada a balazos presuntamente por un elemento activo de la Policía Estatal Preventiva en la ciudad de Culiacán.

"La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa lamenta que se haya presentado una situación de esta naturaleza ya que desafortunadamente mancha el buen trabajo y prestigio de la corporación policial", manifestó la SSP a través de un comunicado.

En ese sentido, la SSP señaló que será la Fiscalía General del Estado de Sinaloa la encargada de realizar las diligencias correspondientes al hecho "Esta dependencia coadyuvará con información y todo lo que se requiera a fin de esclarecer el caso esperando que se actúe con todo el peso de la ley", agregó´.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reiteró que no solaparán a ningún elemento que incurra con actos que atenten contra la vida y seguridad de la ciudadanía. "Sumándonos a la exigencia de una investigación clara en torno a este lamentable crimen", concluyó en una breve tarjeta informativa debido a no poder emitir declaraciones para no entorpecer el proceso.

Feminicidio

Carolina, de 48 años de edad, fue asesinada a balazos presuntamente por su yerno, un elemento activo de la Policía Estatal Preventiva, en una vivienda en el fraccionamiento Capistrano en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Alrededor de las 04:00 de la mañana se reportó a los números de emergencia el asesinado de una mujer en una vivienda en el fraccionamiento en mención. Paramédicos de la Cruz Roja y agentes de seguridad de diferentes corporaciones se trasladaron al lugar.

A su arribo, paramédicos corroboraron que la víctima ya no presentaba signos vitales, declarándola muerta y cubriendola con una sábana azul.

El presunto responsable, un agente activo de la Policía Estatal Preventiva fue detenido en el lugar y le fue asegurada un arma de cargo glock nueve milímetros.

De acuerdo a la versión en el lugar, el policía estatal habría tenido una discusión con su esposa y minutos más tarde llegó la señora Carolina, mamá de la mujer y suegra del presunto responsable.

Carolina se presentó para recoger a su nieto y así evitar que el niño presenciara la discusión de sus padres. En ese momento, el policía estatal presuntamente atacó a balazos a su suegra, quien quedó sobre el pavimento de la calle.

Leer más: Matan a balazos a “El Pera” y su hijo menor de edad; presuntos narcotraficantes de Aguascalientes

En la escena del crimen se localizaron varios casquillos de arma corta y botes de cerveza, que al parecer el presunto responsable estaba bebiendo.