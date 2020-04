Iván Archivaldo, el hijo del Chapo Guzmán: Mi padre puso su confianza en el gobierno mexicano y este lo entregó como trofeo

Una entrevista a uno de los hijos mayores del Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, fundador del cártel de Sinaloa salió a la luz, después de pasar inarvertida su publicación en 2018 en el semanario belga Knack.

Tal como lo hizo el Chapo Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán se entrevistó con un periodista, en este caso se trató del ecuatoriano Ernesto Rodríguez Amari.

Rodríguez Amarí destacó que para realizar esta entrevista y encontrarse con Iván Archivaldo tuvo que pasar medidas extraordinarias de seguridad, una de ellas el ser trasladado con los ojos vendados hacia el lugar donde se reuniría con él, tal como relató Kate del Castillo en su reunión con El Chapo.

En la entrevista para el semanario belga Knack, le preguntaron a Iván sobre qué sintió cuando salieron las fotografías de su padre Joaquín Guzmán esposado e indefenso para ser extraditado hacia Estados Unidos.

Sentí un dolor tremendo. Quería llorar, pero me dije que tenía que ser fuerte. No sé si alguna vez tendré la oportunidad de verlo de nuevo. Mi padre había puesto su confianza en el gobierno mexicano y este lo entregó a los estadounidenses como trofeo. Nunca podré perdonarlos. Extraño terriblemente a mi padre

Contestó Iván Archivaldo, afirmando que el juicio condenatorio a cadena perpetua no se realizó de manera justa.

Posteriormente, el periodista le destacó su influencia en el mundo de las drogas, a lo que Iván Archivaldo reaccionó con risas y mencionó que él no se considera un personaje representativo de ese mundo, además de no tener esa aspiración:

agregó el hijo del Chapo.

El periodista le señaló que es buscado por la CIA, la DEA, la Interpol y las autoridades de México "¿Esa es una vida?" cuestionó Rodríguez Amari.

Iván respondió

Además, reconoció la existencia de una guerra violenta constante entre el Gobierno de México y el Cártel de Sinaloa y enfatizó que esta no se acabará, ya que las autoridades mexicanas "luchan contra nosotros", así como también otras organizaciones criminales en el país.

"¿El Cártel de Sinaloa tendría 15 mil agentes de seguridad?", preguntó el periodista ecuatoriano.

dijo Iván además de negarse a detallar sobre las armas que tiene el cártel. "Uno se defiende cuando lo necesita, pero no quiero decir nada más al respecto", agregó.

Durante la entrevista se recordó que el 14 de agosto de 2016 Iván Archivaldo y su hermano Jesús Alfredo fueron secuestrados en Puerto Vallarta, Jalisco supuestamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como venganza por estar en uno de sus bastiones. Iván se negó a señalar quién los secuestró

No mencionaré nombre. La única lección que aprendí de esto es que no puedo confiar en nadie, ni siquiera en mi propia sombra. Afortunadamente las personas que me secuestraron me perdonaron la vida. Esta es la única razón por la que todavía estoy con mi familia y amigos