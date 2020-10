Javier Valdez exige justicia por su asesinato gracias a inteligencia artificial

Sinaloa.- "Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Javier Valdez, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué. Pero aquí estoy, como me ve, hablandole". Así comienza el video en el que inteligencia artificial recreó la figura del periodista sinaloense.

El video es difundido por Propuesta Cívica, una organización mexicana que apoya a periodistas en riesgo y a sus familiares. Gracias a la inteligencia artificial se puede observar la recreación de la imagen y voz de Javier Valdez, periodista especializado en narcotráfico y asesinado en las calles de Culiacán.

"Yo no tengo miedo porque no me pueden matar dos veces" dice al principio del video, la recreación del periodista Javier Valdez.

Con esta acción comienza la campaña #SeguimosHablando que busca exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los gobernadores de los estados hacer justicia y esclarecer los casos de periodistas asesinados y desaparecidos en México.

Han podido con su cuerpo, pero no con su voz. No lograrán silenciarlos

Para este video, falso pero muy realista, se ha utilizado un software de Deepfake, una técnica de inteligencia artificial que sintetiza la imagen humana combinando y superponiendo imágenes creadas por computadora. El video se elaboró a partir de uno ya existe de una entrevista con el periodista.

Esta campaña es lanzada en el marco del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas, celebrado el 2 de noviembre.

El video cuenta con la aprobación y supervisión de los familiares de Javier Valdes. La viuda del periodista, Griselda Triana, apoyó con la colaboración del guión y brindó detalles personales como los sombreros de Valdes, un accesorio característico de él.

"No vengo aquí a pedirle un favor, señor presidente, Vengo a exigirle que cumpla con su obligación. Hasta que mi crimen y los de mis compañeras y compañeros no estén aclarados, ni nosotros ni nuestras familias tendremos paz", afirma la recreación de Javer Valdes.