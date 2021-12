José confiesa que mató a su esposa en Guanajuato; “le dije que eso pasaría si me levantaba la mano”

Salamanca, Guanajuato.- Un hombre asesinó a su pareja por que esta le levanto la mano al interior del domicilio en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Los hechos ocurrieron en la colonia San Isidro, donde José Rafael “N” se dejó llevar por su impulso homicida y hoy está en la cárcel acusado por el delito de feminicidio, por lo que ha sido sentenciado a pasar 20 años en la cárcel, bajo un procedimiento abreviado. El sujeto confesó el atroz crimen y lo justificó al decir que “ya le había dicho que eso le pasaría si le alzaba la mano”. Al hombre de 38 años de edad, no le importó que en la vivienda se encontraba la madre de la víctima y su menor hijo, agredió a su pareja con un cuchillo para cometer el acto criminal.

La Fiscalía General del estado de Guanajuato acreditó la responsabilidad de José Rafael “N” en el asesinato de María Concepción “N”, de 40 años, el pasado 26 de agosto del presente años en el interior de un domicilio ubicado en la colonia San Isidro. Ese día, la radio operadora del sistema 911 alertó de una persona de sexo femenina sin vida con lesiones por arma blanca en la vivienda, al poniente de la ciudad. El lugar ya se encontraba resguardado por elementos de la Guardia Nacional. La madre de la víctima la identificó como María Concepción. Laboraba como secretaria en una institución de educación media básica de la ciudad. Tenía 23 años de casada con el hombre que le quitó la vida, con domicilio en la calle 5 de febrero en la colonia Los Pinos, aunque la pareja habitaba de manera momentánea en el domicilio en la colonia San Isidro.

La Fiscalía pudo establecer la línea de tiempo en que ocurrieron los hechos investigados: el jueves 26 de agosto, el imputado llegó de trabajar a las 18:10 horas. El primer respondiente dijo a las autoridades que recibió el reporte de una persona de sexo masculino que utilizaba violencia contra su pareja, a las 18:48 horas. La víctima no se encontraba en la casa. Había ido a su otro domicilio por una computadora móvil que requería para realizar su trabajo. Al regresar de trabajar, el imputado preguntó por ella y no ocultó la ira y molestia que le causó no hallar a su pareja. A su regreso, María Concepción “N” enfrentó la ira del esposo celoso quien le recriminó su ausencia.

En otras ocasiones, ya había discutido por motivos similares pero esta vez, el hombre rebasó la línea y se convirtió en un tipo agresivo que golpeaba a la mujer sin detenerse, que tomó un cuchillo y se abalanzó contra ella, provocándole lesiones graves que le arrebataron la vida. Cabe señalar, que José Rafael “N” ya había amenazado anteriormente a su cónyuge. Discutía con ella de manera recurrente y sin mediar motivos. Su comportamiento en la escena del crimen permitió a los investigadores perfilar su personalidad y estilo de vida que dejó plasmado en el asesinato.

En el momento en que agredía a su pareja, ella alcanzó a pedir ayuda pero ya era tarde. El hombre, permanecía de pie, con el cuchillo en la mano, mientras la ofendida yacía en un charco de sangre, inmóvil. -Le dije que eso le pasaría si me volvía a levantar la mano, intentó justificar ante la madre de la fallecida, quien quiso detenerlo, sin lograrlo. El criminal salió de la casa arrojando el arma homicida en la cochera. A los gritos de ayuda, acudieron unos vecinos, quienes llamaron una ambulancia, pero la lesionada ya no contaba con signos vitales.

Al intervenir el grupo investigador de la Fiscalía, investigadores técnicos, bajo la coordinación del Ministerio Público como investigador jurídico, ubicaron cerca del comedor, el cuerpo de una mujer sobre un charco de sangre. Se realizó el procesamiento del lugar, con el acopio de vestigios del crimen en la sala y en el comedor donde se localizaron manchas de líquido hemático. El arma blanca utilizada en el homicidio fue localizada y analizada, al igual que las manchas de líquido rojo encontradas. El cadáver se levantó a las 22:30 horas para su traslado al servicio médico forense en donde se determinaron las lesiones que recibió la occisa.

Al confirmar la identidad del acusado, Agentes de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de José Rafael “N”, el 15 de septiembre de este año. Una vez puesto a disposición de un Juez, se inició formalmente una investigación en su contra que concluye este día, al ser llevado a audiencia de juicio oral, en donde ha sido sentenciado por su conducta criminal. Un Juez le ha impuesto una pena privativa de libertad por 20 años, al ser juzgado bajo un procedimiento abreviado por el delito de feminicidio.