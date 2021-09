Joven ebrio estrella su camioneta en casa del cardenal Juan Sandoval Íñiguez en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - Un joven en aparente estado de ebriedad terminó impactándose en la casa del cardenal católico, Juan Sandoval Íñiguez, durante la madrugada de este lunes, ubicada en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque, perteneciente a la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, un masculino “joven”, circulaba a exceso de velocidad por las calles Morelos y Contreras Medellín del municipio mencionado, cuando en algún momento pierde el control de la unidad para terminar impactándose justo en el portón del clérigo.

El responsable del hecho circulaba con una camioneta de color obscuro de la marca Ford, con placas de circulación del estado de Jalisco con terminación 47-40, misma que quedó con la mitad dentro de la vivienda, con el portón obscuro doblado por el impacto.

Hasta el momento, no se tiene reportes de lesionados, sino sólo quedó en un susto por parte del conductor y habitantes de la casa, mientras que al lugar hicieron presencia elementos de la policía municipal y de la policía estatal.

Se tiene conocimiento que el conductor quedó en calidad de detenido por parte de los elementos estatales, quienes lo trasladaron ante la autoridad correspondiente para definir su situación jurídica y pagar por los daños al inmueble.

No se tiene algún comentario del líder religioso, sin embargo, las autoridades recalcaron la importancia de no conducir en estado de ebriedad pues no sólo se pone en riesgo la propia vida sino la de los demás, así como patrimonio y la libertad.