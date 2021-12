Joven le trata de ganar el paso al tren en Culiacán, lo atropella y ¡vive para contarlo!

Sinaloa.- Un joven a bordo de un Nissan Sentra transitaba por el bulevar Miguel Tamayo de Los Monteros, en la ciudad de Culiacán, cuando al pasar las vías, al intentar ganarle el paso al tren carguero, este lo arrolló por la parte trasera, en las inmediaciones del sector Villas del Rio.

De acuerdo con informaciones recabadas por las autoridades, el reporte ingresó durante el transcurso de esta mañana cuando policías de tránsito y paramédicos de Cruz Roja tomaron el reporte del percance ferroviario por lo que se apresuraron a apoyar a los afectados.

El joven, de quien no se dio a conocer su identidad, circulaba por el carril de sur a norte. Los socorristas lo sentaron en la banqueta para proceder a revisarlo, pero por fortuna, no presentaba golpes de consideración y por estos hechos no ocupo traslado a algún hospital de la ciudad.

El auto tuvo golpes en la parte alta de la cajuela sin mayores daños. Agentes de transito valorarían si llevar el auto a una pensión o esperar que algún ajustador de seguros se encargara de dicho trámite.