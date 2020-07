Joven muere ahogado en aguas dragadas de un río en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de ayer, un joven perdió la vida al ahogarse en las aguas turbias y dragadas de un río conocidas como Las Cribas de la Chata, ubicadadas cerca del sector Bachigualato, al oeste de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El infortunado fue identificado por familiares que lo acompañaba con el nombre de Alejandro N., de 24 años de edad, originario de Oaxaca, pero con domicilio temporal en la colonia El Chorizo, en la sindicatura de Aguaruto, mismo que laboraba en el Campo Moroleón.

El reporte

Siendo las 16:00 horas, aproximadamente, se solicitó al número de emergencia 9-1-1 la presencia de las autoridades y de cuerpos de rescate para que ayudaran a localiza a un joven que se acababa de sumergir en las aguas antes mencionada y que ya no salió a la superficie.

Tras la denuncia, agentes de la Policía Municipal, personal de Protección Civil y Bomberos de Culiacán de la base Central y Arboledas se trasladaron a la ubicación proporcionada por los reportantes.

Cuerpos de rescate ya están en el lugar. Foto: El Debate / Luis Gerardo Magaña

Después de unos minutos de recorrido por carretera y terracería, la ayuda se presentó en el lugar.

Con sus rostros tristes y con lágrimas en los ojos, dos familiares del sexo masculino que acompañaban al joven fueron cuestionados sobre lo ocurrido, mientras que personal de rescate se preparaba con su equipo de buceo.

Policía municipal en el sitio donde se reportó la desaparición. Foto: El Debate / Luis Gerardo Magaña

Los varones mencionaron que nadaban para cruzar el río, con la intensión de espantar a los pescados para el lado que tenían instalada un tarraya de pesca, pero en un momento, por causas desconocidas, Alejandro se sumergió y ya no volvió a salir a la superficie, refiriendo un primo que tanto que le decía que al agua jamás se metiera con camisa, ya que se le haría más pesado nadar, “pero no me hizo caso”, refirió su allegado, testigo del lamentable suceso.

Búsqueda

Con el equipo de buceo ya instalado, tres rescatistas se introdujeron a las aguas para iniciar la búsqueda después de que uno de los testigos arrojara una piedra al lugar aproximado donde vieron que el joven se sumergió, donde se inició la búsqueda.

Buzos conectan el tanque de oxígeno al chaleco. Foto: El Debate / Luis Gerardo Magaña

Después de una hora de nadar debajo de las aguas turbias de aproximadamente 5 metros de profundidad con la intención de localizar el cuerpo, los buzos tuvieron que salir a flote para ponerse en tierra firme, ya que el oxígeno de los tanques con capacidad de 3000 libras se les había terminado. Sin tener resultados positivos hasta ese momento. En apoyo, se presentó en el lugar el comandante Adán Shinagawa Araujo, junto con dos rescatistas más para reforzar la búsqueda.

Después de que los dos anteriores rescatistas equiparan los tanques de repuesto que llevaban, junto con el apoyo, se volvieron a lanzar al agua, teniendo resultados positivos en un par de minutos al encontrar y sujetar con una soga el cuerpo del joven Alejandro, para después fijarlo a la orilla del afluente.

El cuerpo del joven fue localizado. Foto: El Debate / Luis Gerardo Magaña

Diligencias

Después de localizar el cuerpo, los agentes preventivos iniciaron con los protocolos de ley delimitando el perímetro con la cinta amarilla. Después solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado, siendo ellos quienes se encargarían de las diligencias correspondientes.

Al pasar de unos minutos arribaron al lugar peritos e investigadores para dar fe de lo ocurrido, para después ordenar el levantamiento del cuerpo para que fuera enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, para realizarle las pruebas de ley.