Joven resulta herido tras accidente en una construcción en la colonia Esperanza

Culiacán, Sinaloa.- Un joven de 18 años de edad de la colonia Esperanza presentó golpes y raspaduras en diferentes partes de su cuerpo tras accidentarse en una obra de construcción.

Según lo referido por las autoridades que atendieron el caso, al estar trabajando como peón, le iba a pasar un block al albañil pero este se quebró y al perder el equilibrio al estar a la orilla del techo se vino a bajo de una altura de los 3 metros.

Lo que ayudo a que no acabara en tragedia que no cayera de lleno sobre el concreto si no entre escombros.

Paramédicos lo atendieron y lo trasladaron al Hospital Civil para valoración medica.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Porta Real.