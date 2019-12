Joven se quita la vida y lo anuncia por Facebook en Puebla

Puebla.- El cuerpo sin vida de Manuel “N” fue hallado en una casa en construcción en el “Carril del Agua Santa", cerca de una empresa de textiles en Puebla.

El joven de aproximadamente 22 años habría anunciado por Facebook que se quitaría la vida, expresando diferentes mensajes en la red social.

“Solo quiero dormir para siempre y hoy lo verán se los prometo”, “Los kiero mucho. Y perdonenme hijos pero los amo”, “Mañana k me encuentren no kiero k lloren no kiero lagrimas falsas”, se leía en algunos mensajes de su cuenta.

Al lugar arribaron elementos policíacos quienes acordonaron la zona para remover el cuerpo que se hallaba dentro de la vivienda en construcción.

Manuel “N” se colgó con una soga al cuello, terminando así con su vida. Hasta el momento se desconocen los motivos exactos de su suicidio.