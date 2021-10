Juez niega amparo a Félix Gallardo, el "Jefe de Jefes"; deberá pagar más de 20 millones de pesos

"Mi salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol, no tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que lo perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos", dijo a la periodista Issa Osorio, quien tuvo que escribirle las preguntas.

La defensa de Miguel Ángel Félix Gallardo argumentó que el juez que lo condenó no tiene competencia para hacerlo cumplir la sentencia, ya que eso corresponde a un juez de Ejecución de Penas, pero el juez Miguel Pérez recordó que un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) respalda la autoridad de los juzgados de distritos en estos casos.

