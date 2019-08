¡Justicia para Jessica!, la asesinaron para extraerle su bebé

Tampico, Tamaulipas.- Un año y 5 meses han pasado desde que Jessica, con 8 meses de gestación, fue a una vivienda en Tampico para que le regalaran ropa de bebé y terminó por ser asesinada sin que hasta el momento se haya sentenciado a sus agresores, por lo que su madre exige justicia.



Este caso que conmocionó a Tampico ocurrió el 27 de marzo del 2018, cuando Jessica Gabriela de 20 años de edad, fue contactada, vía Facebook, por un usuario que le regalaría ropa para su bebé, ya que se encontraba a días de dar a luz, por lo que se trasladó a un domicilio ubicado en la Colonia Nuevo Progreso en la zona norte de Tampico, lugar de donde ya no regresó.



En ese domicilio la joven fue privada de su libertad y mediante una cirugía rudimentaria le fue extraído el bebé, intervención que generó su muerte por pérdida de sangre y líquidos, mientras que la recién nacida falleció por insuficiencia respiratoria aguda e hipotermia.



Alma Delia García Hernández, madre de Jessica, dijo que aunque hay 2 detenidos por el homicidio de su hija y nieta, el proceso ha sido lento con audiencias postergadas.



"Fue el asesinato, la muerte de mi hija y mi nieto, que hasta ahorita están detenidas las audiencias y por eso quiero a ver si me apoyan para que no quede impune y se agilice lo más rápido", declaró la mujer en entrevista.



"No sé porque las audiencias están detenidas, yo tengo impotencia coraje porque perdí a dos, a mi hija y a mi nieto y yo no había tenido el valor de dar entrevistas, hasta ahora", agregó la mujer quien acudió al Municipio para pedir apoyo.



La Regidora y Presidente de la asociación Frente, Derecho y Libertad, Nury Romero, dijo que es necesario emitir una alerta de género en Tamaulipas.

Tenemos un problema muy grave de violencia contra las mujeres; pocos casos se denuncian y los que se denuncian tardan en resolverse. Esto infunde temor a quien si se presentan a denunciar

