La FGE reporta baja de tres delitos, como el narcomenudeo pero la violencia familiar se resiste en Sinaloa

Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado no ha logrado disminuir los delitos de violencia familiar en Sinaloa en el primer trimestre del año, aunque estos no han registrado un incremento, expresó Sara Bruna Quiñónez Estrada. La fiscal agregó que, a diferencia de los homicidios dolosos, el feminicidio y el narcomenudeo que registran una baja, la violencia familiar no disminuye.

La aceptación

“También se reconoce que hay otros delitos, como el de violencia familiar, que no hemos logrado que disminuyan su incidencia”, manifestó.

Con mil 527 carpetas de investigación abiertas por este delito, Quiñónez Estrada aseguró que la violencia familiar no ha aumentado, sino que ahora ya no se mantiene en la secrecía ni en reserva en casa o de la persona afectada.

Leer más: "Libérate de la Violencia" seguirá visitando colonias de Culiacán

Ahora hay un mayor número de denuncias dada la amplia publicación que se ofrece en los medios sobre la pertinencia de denunciar este tipo de agresión.

“Consideramos que no precisamente porque estén aumentando los delitos, sino porque hay una mayor cultura de denuncia de estos”, señaló.

La funcionaria se refirió también al abuso sexual que, al igual que la violencia familiar, en muchas ocasiones queda en el seno familiar.

“Si hay una cultura de la denuncia, en automático se refleja en la disminución de la impunidad, sobre todo en estos delitos que son de alto impacto social y que tanto afecta el libre desarrollo de la personalidad”, consideró.

La disminución

Estrada Quiñónez presumió que durante el primer trimestre del año los delitos que han tenido una disminución, con respecto al mismo periodo de 2021, son el homicidio doloso, 30 por ciento; el feminicidio, 50, y el narcomenudeo, 22.73 por ciento.