México.- En el corazón de la capital de México (la ciudad que alguna vez estuvo "prohibida" para los capos del narco) nació La Unión Tepito, el primer y único cártel chilango.

No es una pandilla, no es una célula de un grupo mayor ni tampoco una banda doméstica, sino un auténtico cártel que logró apoderarse del centro del país, justo en las narices de las más altas autoridades, expuso en entrevista para Debate Antonio Nieto, periodista de la fuente policial y autor del libro: El cártel chilango.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Una organización delictiva que ha desarrollado un gran poder basado en la violencia. "La Unión no vende nada más droga, no vende nada más estas sustancias ilegales, el primer negocio de la Unión es la violencia, con esa punta de lanza ha logrado dominar las alcaldías de la Ciudad de México", mencionó al autor.

De acuerdo con Nieto, este cártel nació en el año 2009, y al paso del tiempo, hoy por hoy, La Unión Tepito es el cártel de los chilangos para los chilangos, pues es una organización criminal liderada y organizada por nativos de la Ciudad de México.

Expansión

Es una organización extensa que ha buscado ampliar su dominio más allá de las fronteras "chilangas" y lo ha conseguido, ya que tiene presencia en la zona metropolitana del Estado de México, Veracruz, Querétaro y Puebla, incluso, tuvo presencia en Cancún.

"Un capítulo dedicado a narrar la historia de cuando 100 gatilleros chilangos salieron de la Ciudad de México haciéndose pasar por turistas para llegar a Cancún y enfrentar a los Zetas, debido a que estos habían privado de la libertad al hijo menor del verdadero fundador de la Unión, que es el Abuelo", compartió.

Leer más: Migración y GN rescatan a 128 migrantes que viajaban hacinados en una caja de tráiler

De acuerdo con el periodista, este fenómeno de expansión de este grupo delictivo comenzó en las dos Administraciones perredistas, cuando Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, y Miguel Ángel Mancera, actual senador de la República, fueron los jefes de Gobierno de la capital, por lo que el cártel chilango ahora se ha convertido en una llamada de atención, en una alerta para que se encuentre una estrategia eficaz para controlar este fenómeno o, de otro modo, estaremos viendo que por fin el narcotráfico se apoderó de todos y cada uno de los estados del país, señaló.

Como en la TV

Antonio Nieto destacó que en Sinaloa la historia del narco ha sido muy diferente, pues tiene presencia desde los años 70, cuando en la capital del país se tenía la percepción de que lo que ocurría en tierras sinaloenses eran como escenas de una película o lo que hoy son las narcoseries.

Comentó que algunos de sus colegas destacan que en Sinaloa se sabe que la presencia del narcotráfico es parte de la vida cotidiana, cultural y social, una presencia que se tolera y con la cual se ha aprendido a convivir, mientras que en la Ciudad de México en los 70 los capitalinos estaban más preocupados por el mundial de futbol, y que hoy en día ya se ha vuelto una pesadilla.

"Acá ya hemos visto descuartizados, colgados de puentes, hemos visto niños encontrados desmembrados por cuestiones del crimen organizado, hemos visto que sacan a clientes de bares y los desaparecen, mujeres con cirugías plásticas muy al estilo buchón, cosas que no habíamos visto jamás los capitalinos", dijo.

Urge control y estrategia

Para Nieto, la historia de corrupción, de minimización y de reduccionismo que han hecho las autoridades capitalinas con respecto al fenómeno del narcotráfico ya han tenido como resultado que ahora sea un monstruo de mil cabezas, que sea una situación incontrolable, que los bares y comercios formales e informales le pertenezcan al crimen organizado.

"Es algo que, en comparación con la querida Sinaloa, nosotros no estamos acostumbrados. No queremos acostumbrarnos a eso, queremos que el fenómeno del narcotráfico esté controlado, por lo menos, y no haya víctimas inocentes y no haya daños colaterales", expuso.

Finalmente, Nieto invitó a los lectores de Debate a conocer más a detalle las historias, las voces, las pruebas y documentos con los que sostiene su investigación periodística a través de la lectura de El cártel chilango.