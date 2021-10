¡La madre lo entregó! Arrestan a joven acusado de MATAR a un hombre en Los Mochis, Sinaloa

Sinaloa. Un joven señalado probable responsable de cometer un homicidio el martes 28 de septiembre en el Infonavit Macapule en Los Mochis, Sinaloa, fue llevado a la Vicefiscalía zona norte y entregado por su mamá a las autoridades, el viernes.

Se trata de Alejandro C, de 30 años, también conocido como ‘El Chapo’, con domicilio en el sector mencionado.

Datos obtenidos indican que el viernes aproximadamente a las 12:30 horas, la señora llegó a la Vicefiscalía localizada en Zaragoza y Juárez, en la colonia centro y junto con ella entró Alejandro C; la fémina esperó su turno para ser atendida por la recepcionista.

No pasó mucho tiempo cuando le habló la secretaria y le dijo que si en qué le podía ayudar; “Vengo a entregar a mi hijo, señorita, lo vengo a entregar, él cometió un delito”, le contestó la madre de Alejandro C; ella ya no quería que su hijo pasara las noches durmiendo en solares baldíos, sin comer, padecer sed, calorones, estar sin asearse y deambulando.

El amor de madre por su hijo no soportó que él estuviera sufriendo en la calle, prefirió llevarlo ante la justicia.

Un agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios Dolosos, llegó para recabar datos y luego arribaron policías de investigación del estado quienes le leyeron los derechos al sospechoso y le cumplimentaron la la orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso.

Posteriormente se llevaron a cabo unos trámites y Alejandro C, fue trasladado al Centro Penitenciario Goros Dos en el ejido Goros. La causa penal es la 417-21.