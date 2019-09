La mente criminal inventa en qué más entretenerse: perito experto

Sinaloa, México.- En lo que va del 2019 y los últimos años, la manera en la que criminales han optado por aniquilar a sus víctimas no deja de sorprender, pues para José Amado Avilés Valenzuela, perito particular con amplia experiencia en la medicina forense, desde su época, cuando formó parte del Servicio Médico Forense (Semefo), las técnicas no eran tan sangrientas.

El desarrollo

No es un secreto a voces que hoy en día maten por matar y que los generadores de violencia cada vez hagan sufrir a sus víctimas hasta su último suspiro. En este año volvieron los asesinos de presuntos robacarros y de personas que las quemaron, a manera de que criminales mandaron, tal vez, mensajes directos a sus adversarios.

José Amado Avilés Valenzuela consideró que estas ejecuciones no reflejan más que problemas psicóticos.

“Ahora resulta que el pueblo hace justicia por su propia mano”, exclamó.

Además, agregó que entre ellos (criminales) tienen su propio lenguaje. Asimismo, dijo que para hacer todo tipo de decapitaciones, de cortar dedos, orejas, genitales, hay un trastorno mental que es ocasionado por cuestiones externas o internas.

Otro problema que consideró es la falta de oportunidad de los jóvenes, no hay trabajo, es deslumbre por la riqueza, por traer carros y armas.

El experto forense añadió que desde que inició, la violencia ha cambiado mucho, porque ahora existe mucha saña al quitarle la vida a un ser humano, pues los delincuentes, para su ver, tratan de que no mueran tan rápido sus víctimas.

Anteriormente estaban los puros orificios de entrada (tiro de gracia) ¡ah!, pero ahora se aseguran que no queden heridos a como dé lugar

De acuerdo a los últimos acontecimientos registrados, cabe recordar que estuvieron apareciendo personas severamente golpeadas y con heridas de bala, a quienes les colocaron carritos de juguete en el pecho o en torso.

También personas emplayadas y mutiladas. De esta manera, recalcó que desde 1995, como perito, era muy difícil ver esas situaciones como las que se están viviendo ahora.

Muerte dolorosa

Al cuestionársele el porqué delincuentes queman a sus víctimas, explicó que esto se debe a que en algunos casos quieren borrar evidencias, pero quizás otros desean hacer sufrir a las personas, porque aseguró que no hay muerte más dolorosa que las quemaduras, y dijo también que la gente es asesinada de ese modo se muere por asfixia por el mismo humo que está tragando.

José Amado Avilés Valenzuela destacó que Sinaloa todavía tiene cuestiones que no entran en el estado en cuestión de extrema violencia como en el sur del país.

La mente criminal inventa en qué más entretenerse, finalizó.

Los jóvenes son utilizados por el crimen organizado

José Amado Avilés dio a conocer que probablemente los grupos delincuenciales están optando por los jóvenes para que hagan los trabajos más sangrientos, pues puede resultar la mano de obra más barata, ya que los adolescentes suelen deslumbrarse por la riqueza, por traer carros y armas.