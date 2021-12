¡La salvaron! Policías de Sinaloa rescatan a una joven mujer que fue levantada por ex pareja en Culiacán

Sinaloa.-Revela policía de Sinaloa el rescate de una mujer que había sido secuestrada por su ex pareja en la ciudad de Culiacán, lo que también resultó en la detención del presunto culpable.

La madrugada del sábado 11 de diciembre del 2021, un operativo de seguridad se desplegó en las calles de Culiacán logrando la recuperación de una joven mujer que había sido levantada en un auto por su ex pareja sentimental.

Fue gracias a un reporte ciudadano al número de emergencias (911) que se puso en alerta a las autoridades, movilizando en un operativo a agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Sinaloa, según informó el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo.

Los policías estatales, en al menos seis camionetas de la PEP, localizaron y dieron alcance al auto tipo sedan de la marca Chevrolet Aveo color blanco, en el cual viajaba el hombre y trasladaba a su ex pareja en contra de la voluntad de la misma.

Fue frente a una conocida farmacia de la ciudad de Culiacán donde concluyó el operativo, dejando como saldo un hombre detenido, posiblemente acusado del delito de la privación ilegal de la libertad, quien fue presentado ante el Ministerio Público, así como el vehículo, para que se desarrolle la pertinente carpeta de investigación

Por su parte, elementos de la Policía Estatal de Sinaloa, tras poner a salvo a la joven mujer, la acompañaron a interponer la denuncia en las instalaciones de la Fiscalía General de Sinaloa.

Por motivos de seguridad, el secretario Cristóbal Castañeda Camarillo no dio a conocer el nombre de la víctima, ni su edad, ni cómo ocurrieron los hechos, pues serán los agentes de investigación y peritos quienes establecerán la versión de los hechos que deslinde responsabilidades.

Aunque este secuestro de la ex pareja de la mujer no acabó en tragedia, es inevitable recordar el caso de Kenia María Nuñez López, una joven mujer de Culiacán, Sinaloa, que fue secuestrada y asesinada por su ex pareja en la sindicatura de Costa Rica a principios de octubre del 2021.