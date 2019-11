La vida entre la drogadicción, el abandono y la muerte en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Usan lugares apartados, escondidos de la policía, buscan tranquilidad y no ser vigilados; solo esperan ese momento para darse un pase de cocaína, quemar un “churro” de mariguana, o “picarse” las venas, otros para calentarse un foco y poner a calentar una sustancia granulada conocida como “cristal”, para entrar en los efectos que le provocan dichas drogas.

En mes pasado, dos civiles quedaron muertos por excederse en el consumo a espaldas de la capilla de Malverde, en el sector Centro Sinaloa.

“José”, de 35 años, del municipio Badiraguato, es una víctima más, y aseguró estar atrapado desde hace dos meses en la heroína sintética que consigue por una cantidad de entre 50 a 100 pesos.

Aseguró que ha tratado de salir del vicio; asimismo, lo hace por su pequeña hija, pero le falta ese último empujón para escabullirse de ese laberinto; aunque sus hermanas han tratado de rescatarlo, vuelve a caer. “Ya lo había dejado por 12 años, cuando estuve en la cárcel, pero me tentó el diablo otra vez y caí”, comentó “José” con la mirada enfocada en el piso.

No es el único, es una de las tantas desagradables historias como la de Pablo, conocido como el Flaco, quien a los 14 años salió de su casa en Tecuala, Nayarit, para aventurarse en el mundo de la droga.

Empezó vendiendo mariguana; la probó, y después le gustó el efecto que le provocaba a su cuerpo.

Hoy vive apartado de su familia y su hijo de 10 años, de quien tiene tiempo sin saber de él, pues la mariguana, el ‘cristal’ y, por último, la heroína, lo tienen en la calle. “Me prendí de la heroína, es por eso que estoy aquí. Ya no es por gusto, sino una necesidad”, aceptó.

El nayarita hoy está en Culiacán. Llegó desde hace unos años y se la navega por la capilla de Malverde. Para él es difícil también desprenderse de su vicio, porque cree que si lo hace se podrían venir diversas enfermedades, entre ellas mentales.

Resaltó que alguien que consume heroína teme delinquir e ir preso, porque “la malilla”, como ellos le llaman, no la soportarían estando encerrados. “Yo inicié limpiando vidrios de los carros con una franelita en los cruceros, pero robar aquí en Culiacán, jamás; a mi familia nada más, es por eso que me alejé de ellos”.

“Aquí vienen, se ‘curan’ [probar drogas] y se van a talonear, y así todos los días”. Al despertar y para dormir es cuando necesita su droga. Se inyecta una dosis de 50 pesos por cada vez, “la disuelvo con agua [la heroína], la quemó, uso un algodón para después inyectarme”, y aseguró que el efecto le dura unas seis horas.

En los dos últimos decesos por presunta sobredosis atrás de la capilla de Malverde, Pablo confesó que para él es un espejismo al ver a sus amigos muertos.

Uno iba llegando de Tijuana, él probó el fentanilo y era su primera vez.

El Flaco agregó que poco a poco han aprendido a ayudar a quienes se pasan por consumo de droga: con dos dosis de sal es suficiente, pues con una más podrían alterarles el corazón.

Me ha tocado de que se me van, y con la sal lo revivo o a cachetadas, para que empiecen a agarrar aire. Yo, gracias a Dios, no he llegado a ese grado