Ladrones no temen a coronavirus y continúan robos en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- A pesar de las medidas sanitarias que la Secretaría de Salud emitió a todos los ciudadanos de Mazatlán con respecto al Covid-19, para los amantes de lo ajeno parece que esta medida precautoria no los espanta, pues siguen haciendo de las suyas esto en el centro histórico del puerto.

Así mismos vándalos han dañado estructuras con grafitis incluido murales diseñados por artistas.

Los vecinos comentan que la vigilancia por parte de los elementos de Seguridad Pública es escasa pues llegan a pasar una o dos veces al día.

"Dan una o dos vueltas por la tarde y es todo lo que hacen, a mi una vez me robaron el mandado llegué con mis bolsas se fue el pulmonero y entré a abrir las puertas cuando salí, ya no estaban, hablé a la policía pero estos me dijeron que ya no podían hacer nada que debí haber metido las cosas desde un principio", dijo Mathilda una vecina del lugar.

Cerca de la casa de Mathilda se encuentra un nuevo restaurante de comida venezolana, hace unos días los vándalos grafitearon la pared del inmueble recién acabado de pintar.

Foto: Raúl Briones/EL DEBATE

También informó que se enteró que una cuadra más adelante unos ladrones a bordo de una camioneta café se robaron una motocicleta y esto se supo por las cámaras de vigilancia que se encontraban en el inmueble.

Estamos en estricta cuarentena y no están respetando, molesta manifestó Mathilda.

Personal de esta casa periodística se trasladó hasta el lugar para tomar gráficas de los edificios dañados.

Por último los vecinos añadieron que debido a la inseguridad que viven en sus domicilios estos trataron de coordinarse para contratar seguridad privada pero los precios que las empresas les daban estaban bastante elevados.

Algunos responsables de restaurantes comentaron que lo que más les han robado son lámparas decorativas y focos, y que esto pasa una o dos veces por semana lo que parece poco pero es una pérdida para el comercio.