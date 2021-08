¡Lamentable! Asesinan a balazos a líder agrícola en Guasave y dejan a otros heridos

Guasave, Sinaloa.- A balazos atacaron a líderes agrícolas esta mañana cuando se encontraban en un conocido restaurante de la ciudad, luego de que autoridades de la Conagua habían convocado a una reunión con dirigentes de módulos de riego, muriendo el presidente del módulo Guasave en el lugar, mientras va que el dirigente de la Red Mayor en el Distrito 063 está grave.

Héctor "C" es quien murió en el lugar del ataque, mientras que Julio "S" se encuentra en estado delicado en un hospital, mientras que Alejandro "C", presidente del Módulo de Riego Las Milpas, se encuentra bien, pues al parecer no recibió impactos como se había dicho inicialmente.

La agresión ocurrió en un restaurante ubicado entre las colonias Eduardo Labastida y San Francisco, por el bulevar 20 de Noviembre, en la zona norte de esta ciudad, donde se había convocado a una reunión por parte de la Conagua para tomar acciones preventivas ante la llegada del huracán Nora.

Al lugar de los hechos arribo personal de la Fiscalía General del Estado y corroboraron que el líder agrícola no presentaba signos vitales en el interior del lugar.

A decir de algunos presentes, fue una persona del sexo masculino la que se filtró al lugar y sacó un arma de fuego, dirigiéndose de forma directa a Héctor "C", con raíces en la sindicatura de La Brecha, quien en ese momento vestía pantalón de mezclilla, playera azul rey con estampados en rosa

Si cuerpo quedó tirado boca arriba con las manos extendidas y en la parte superior de su cuerpo un charco de sangre tras recibir, al parecer, los impactos de bala justo en la cabeza.

De acuerdo con algunas imágenes filtradas, Héctor estaba sentado justo en la mitad de la mesa cuando se dio la agresión.

En dicha reunión, donde había más de 20 asistentes, resultaron gravemente herido Julio "S", así como Alejandro "C" presenta escoriaciones por los disparos, y otros que son atendidos por médicos particulares y en nosocomios de la ciudad.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes procedieron a levantar las evidencias correspondientes y una vez concluidos, ordenaron el cuerpo fuera retirado del lugar, situación que se demoró al solicitarse que los carros fueran resguardados por elementos de seguridad.

Cabe destacar que el punto de reunión siempre se había caracterizado por ser un lugar tranquilo, a excepción de hoy, donde la seguridad del lugar fue burlada y se entró al área donde estaban los líderes agrícolas.

Leer más: ¡Se queda en la cárcel! Juez ordena prisión preventiva para Eduardo Arellano Félix, "El doctor"

Hasta el momento la Comisión Nació al del Agua en Guasave no ha emitido ningún comunicado al respecto.