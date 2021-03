Lamentan muerte de Laura Anahí, mujer asesinada a balazos en Culiacán

Sinaloa.- La madrugada del viernes 19 de marzo afuera de una privada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, Laura Anahí de 32 años fue asesinada a balazos por sujetos desconocidos, hoy usuarios en redes sociales lamentan la muerte de "La Polla" como supuestamente era conocida.

Tras el asesinato de Laura Anahí, se dijo que era una mujer activa y conocida en redes sociales, mismas que utilizaba para supuestamente vender ropa.

"Dos angelitos bellos en el cielo", "No la conocí de nada hasta ahora me entero de ella, pero descansa en paz", "Unos la amaban y otros dicen que estafaba gente... uno ya no sabe", "D.E.P. Polla... los que le hicieron eso ya tengan los días contados", escribieron algunos usuarios en una página de Instagram que compartió una fotografía del funeral de Laura Anahí, donde se observa un cuadro con su imagen rodeada de rosas blancas.

Uno de los comentarios más largos en la publicación de Instagram lo hizo una mujer que calificó a Laura Anahí como "única, atrabancada, divertidisima, sin pelos en la lengua".

Mensajes de usuarios en redes sociales | Captura

Hiciste lo que quisiste en vida, disfrutaste la vida al máxicmo. Lograste tu sueño de tener tu nueva casa. DEsgraciadamente te arrebataron la vida. Tenías un futuro por delante porque eras una guerrera. Dejas un vacío aquí, a todos los que te quisimos sinceramente. Descansa en paz. Y el pésame a tu familia por tu pérdida", escribió.

Mensajes de usuarios en redes sociales | Captura

Asesinato de Laura Anahí

De acuerdo a la información de las autoridades, en los primeros minutos del viernes 19 de marzo cuando Laura Anahí, abordo de un automóvil Jetta color gris, de su propiedad y con domicilio en la sindicatura de Eldorado, se disponía a entrar por la puerta de seguridad de una entrada de la privada Lombardía en Culiacán, de donde presunamente era vecina, ubicada sobre la carretera hacia Imala, y fue interceptada por hombres que comenzaron a atacarla a balazos.

Fue alrededor de las 00:20 horas cuando se reportó el ataque armado a los números de emergencia de la ciudad de Culiacán; Sin embargo, al arribo de los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que Laura Anahí se encontraba muerta debido a las heridas por impactos de bala.

Elementos de seguridad resguardaron el lugar y solicitaron la presencia de personal de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que realizaran las diligencias correspondientes para abrir una carperta por el asesinato de Laura Anahí.