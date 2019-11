Le encintan los ojos y le dan muerte a balazos en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Con el rostro cubierto con cinta metálica y tirado a la orilla de una de las calles de fraccionamiento Lomas de San Isidro, policías municipales corroboraron el reporte de una persona sin vida, la cual además presentaba un disparo en la cabeza.

Los agresores le dispararon con un arma de grueso calibre, al parecer durante la madrugada.

El llamado

Culiacán amaneció con un clima fresco y también con un hecho violento más. Iban a ser las 06:00 horas cuando se alertó a agentes preventivos que por el bulevar Lomas de San Isidro y la calle Francisco J. Mujica, estaba tirada una persona sin camisa y vistiendo un pantalón negro, y que cerca de él había un charco de sangre.

Los oficiales no dudaron en acercarse al lugar para asegurarse que no se trataba de una broma de mal gusto. Vieron a un hombre de complexión delgada y de tez morena, bocarriba, ya sin sus signos vitales. Los oficiales procedieron a delimitar el lugar para dar paso a personal de la Fiscalía, ya que había indicios los cuales ellos no estaban autorizados a fijar. La víctima tampoco traía zapatos o tenis, comentaron los municipales.

En el lugar donde estaba el cadáver no hubo persona que se acercara a tratar de reconocer el cuerpo ni tampoco para informar si habían escuchado las detonaciones de arma de fuego.

La sangre del occiso salía de la cabeza y formaba un charco. Policías investigadores del grupo Águila acudieron a realizar las indagatorias correspondientes.

Peritaje

Especialistas forenses hicieron acto de presencia y atravesaron la cinta amarilla que delimitaba la escena del crimen. Traían sus trajes blancos y herramientas para realizar las diligencias.

Notaron que el cuerpo estaba un poco ya rígido, al tener un par de horas en el sitio. Presumieron, además, que el fallecido murió a causa de recibir disparos en la cabeza.

El personal de la Fiscalía señaló cuatro indicios, entre ellos dos cascajos de pistola calibre .9 milímetros.

El cuerpo posteriormente fue subido a una camilla y retirado en una camioneta tipo panel del Servicio Médico Forense (Semefo).