"Le puso la pistola en la cabeza y disparó": presidente del PRD en Sinaloa narra el ataque contra Ángel Durán

Culiacán, Sinaloa.- "Este hecho fue certero y directo a él y aquí no hubo confusión", afirmó el presidente estatal del PRD en Sinaloa, Oner Lazcano López, al exigir justicia por el atentado a balazos contra el secretario técnico de este instituto político, Ángel Guadalupe Durán Benítez, quien reveló que un "encapuchado prácticamente le puso la pistola en la cabeza y le disparó".

Hasta ayer por la mañana tuvo conocimientos de estos hechos, pero de acuerdo a la información proporcionada por los familiares, Durán Benítez de 45 años de edad y de profesión abogado, se encontraba el viernes 10 de junio en una convivencia en San Pedro, Navolato, entre las 10:30 y 11:00 horas, en la casa de su hermana.

De acuerdo a lo expresado por las personas que estaban en la reunión, el perredista estaba platicando junto al resto de las personas en el patio de la vivienda, que está rodeada de una cerca que divide a cada casa y se acercó un hombre de aspecto joven y portaba una capucha negra, que pensaron a lo lejos que era un cubrebocas y que venía a saludarlo directamente a Ángel Guadalupe, porque se dirigió hacia él.

"El encapuchado prácticamente le puso la pistola en la cabeza y le disparó...si traia capucha, me dicen los testigos, estaba la esposa de él, hermana, una sobrina y ya declararon en la fiscalía", señala el dirigente del PRD.

"Este hecho fue certero y directo a él, y aquí no hubo confusión y no nada, fue directo hacía él y le pegó el balazo en la cabeza. La bala la tiene incrustada todavía en la cabeza y no le pueden hacer nada, por ser una bala chica, calibre 22, que no le salió y la bala la tiene todavía en la cabeza, no lo pueden intervenir quirúrgicamente y está en terapia intensiva", puntualizó.

De este hecho violento, no hubo más heridos y se conoce, quienes estuvieron en el lugar, dicen que se acercó, le disparó y se alejó de la casa corriendo y se desconoce hasta el momento, si lo esperaba una moto o un carro, agregó.

"Los familiares lo llevaron a Navolato, iba consciente y no lo quisieron atender en el hospital integral de Navolato y pensaban, creo que iba borracho, como no sangraba y no lo vieron de gravedad. Hasta las tres de la mañana, lo metieron al general (hospital), pero ya iba grave e inconsciente, que fue también una negligencia acá", lamentó Lazcano López.

Sin amenazas

La dirigencia estatal del PRD no tiene conocimiento de amenazas o actos de intimidación hacia Durán Benítez, y como cualquier persona, él iba y venía todos los días a San Pedro, porque su casa esta esta comunidad.

"Él tiene pareja y nunca hemos sabido que tiene algún problema y no sabemos de donde salió este hecho, tan lamentable", y agregó a ningún integrante del PRD le había dicho que tuviera un conflicto.

Reconoció que Durán Benítez es abogado de profesión y litigaba y llevaba casos en sus tiempos libres, pero no saben de un problema con clientes.

"No sabemos por dónde vino, esperemos que las investigaciones que se hagan esclarezcan el hecho", añadió.

Lo reportan grave

Durán Benítez se encuentra grave y en terapia intensiva, y lo puede ser operado para extraer la bala, ante las complicaciones de que quedó incrustada en la cabeza y sin sangrado.

Te recomendamos leer:

Lo que exige el PRD al gobernador Rocha Moya es que se esclarezca este atentado, y que no quede un caso más de impunidad en el estado.