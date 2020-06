Le retienen tráiler por supuesta falta de permiso en Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Un tractocamión que transportaba casi 40 toneladas de fertilizante a la ciudad de Hermosillo, Sonora, fue retenido por inspectores de transportes de carga en la salida norte de la ciudad, sobre el bulevar Macario Gaxiola, por la supuesta falta de un permiso de paso.

Rogelio Higuera, quien es el transportista afectado, señaló que dicho permiso es inexistente y que además cuenta con el permiso del Servicio Público Federal.

"No estoy metiéndome en el estado; estoy cargando en el estado", señaló al hacer referencia al hecho de que recibe la carga en el puerto de Topolobampo, pero la trasladaría al vecino estado de Sonora. Sin embargo, indicó que en el trayecto del puerto a la carretera Internacional México 15 es donde le piden un permiso de paso, el cual supuestamente no existe.

"No existe pues, ya lo hemos estado buscando. Que tenemos que ir por él a Culiacán, y en Culiacán nos dicen que no hay", comentó el afectado. Asimismo, dijo que en otras ocasiones ha tenido el mismo problema, y que la parecer es solo con él "ya que a los de Chihuahua no les hacen nada".

Rogelio Higuera.El Debate

Ante esto, el camión y la carga quedaron retenidos en una pensión federal a la espera de que la autoridad competente defina cómo se puede llegar a una solución.

