Lencho 4x4 niega haber violentado a su pareja en Guasave, Sinaloa

Guasave.- Ante los señalamientos y denuncia por violencia familiar interpuesta por quien fuera su pareja sentimental, Lorenzo "N" solicitó el derecho a réplica para deslindarse de los señalamientos en su contra en Guasave, Sinaloa.

El youtuber Lencho 4x4 reconoció que en efecto se vivió una situación de conflicto entre su pareja sentimental y él, pero aclara que en ningún momento trató de hacerle daño.

"Se dio una situación en la cual me involucraron a mí y de hecho yo no supe ni por qué fui detenido de buenas a primeras. Hasta lo último me notificaron por qué fue la detención, yo lo que les dije es que si se supone que hay violencia debería tener señales de agresión la supuesta afectada, que presente la denuncia, les dije tráemela, presenteme algo que le haya hecho. Tal vez la situación que se dio ahí originó esto, pero de mi parte todo el respeto para las mujeres del mundo", aseguró Lencho 4x4.

Dijo que la persona que ahora lo señala era su pareja y quizá se hicieron de palabras, pero que nunca la agredió.

"Yo jamás atentaría contra la vida de una persona y menos de esa persona que yo la quería realmente a la buena y por las buenas, pero si no se pudo es porque tal vez no se dieron las cosas, o lo que haya sido, reveló.

Sí se dio una situación, se puede decir que una discusión, lo cual provocó esto, pero yo en ningún momento la ataqué como ella me viene señalando", insistió.

Confirmó que ayer por la tarde fue puesto en libertad porque no había otro señalamiento y no fue notificado de ninguna denuncia por vecinos, actuar que también negó.

"El único vecino que conozco ahí, me llevo muy bien con él, y nunca lo he amenazado ni tengo por qué andar amenazando a nadie, yo no soy una persona que se dedique a eso. Yo no amenacé a ningún vecino y lo siento mucho pero ahí si está mal infundado", aseguró.

A criterio del youtuber, de oficio mecánico, considera que la denuncia interpuesta es para dejar en claro que su expareja ya no quiere ningún tipo de relación.

"Cuando ya no se puede y una persona ya no quiere vivir al lado de otra, tiene que recurrir a alguna artimaña, o algo para ya no estar con esa persona, y qué le vamos hacer", lamentó.

Se dijo en la mejor disposición de aclarar la situación y seguir por la vía legal, y reitero su respeto hacia las mujeres, por las que solo siente admiración y respeto.