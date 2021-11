"Les suplico a esas personas que me digan dónde está mi hijo": Se cumplen 8 años de la desaparición de Román Soto en Sinaloa

“Ese día mi hijo salió de la casa y dijo que más tarde regresaría. Todos los días le ruego a Dios que llegue ese día en que mis suplicas lleguen hasta el fondo de los corazones de esas personas que se lo llevaron. Solo quiero eso que me digan dónde y me ayuden a encontrarlo”, añadió la madre de Román Soto.

Los Mochis, Sinaloa.- La tarde del domingo 17 de noviembre del 2013, Román Alberto Soto Vázquez estaba en su domicilio en La Constancia, El Fuerte , acompañado de sus familiares. Pero de pronto le sonó el teléfono celular al joven y contestó; la llamada no duró mucho. Luego Roman Soto subió a su camioneta, le dijo a sus seres queridos que un rato más regresaría, pero ya no volvió. Por su desaparición forzada hay tres exagentes municipales preventivos de Ahome sentenciados a 31 años de cárcel. Otro ex preventivo anda prófugo.

