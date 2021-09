Levantan a dos individuos en distintos sectores en Los Mochis, Sinaloa

Ahome, Sinaloa. Dos individuos fueron privados de la libertad, la tarde del jueves en diferentes lugares de la ciudad de Los Mochis, por sujetos armados. Se trata de Betual N y Adrián M. Trascendió que este último es trabajador sindicalizado del Ayuntamiento de Ahome.

De acuerdo a la información recabada el jueves en la tarde se perdió la comunicación con Betual N cuando se desplazaba en un automóvil sobre el bulevar Centenario hacia el poniente de la ciudad. En ese momento no hubo un reporte oficial del suceso.

Posteriormente a las 17:45 horas, un grupo armado que se movilizaba en varios vehículos llegó a un negocio de mariscos que se ubica por la Heriberto Valdez en el Infonavit Bachomo, luego los sujetos descendieron de las unidades y se introdujeron al local comercial.

Presuntamente ahí ubicaron a Adrián M, luego lo subieron a uno de los vehículos y se retiraron. Sin embargo, los desconocidos se regresaron y les pidieron a los encargados que les entregaran el video que grabaron las cámaras de vigilancia. Al tener el equipo en su poder, los sujetos se alejaron.

Los familiares al no tener comunicación los empezaron a buscar con amigos y conocidos, pero no hubo respuesta positiva. Sin embargo, este viernes antes de las 14:00 horas, Andrés M, llegó a su domicilio por sus propios medios. Cabe señalar que no hubo un reporte oficial ante las autoridades del levantón.