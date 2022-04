Liberan a sicarios detenidos por emboscada a ministeriales en Janos, Chihuahua

Los presuntos criminales, identificados como Ángel Fernando G.L., Benjamín V.L., José Daniel N.O., Fernando G.L., Alan Eduardo P.N., Jairo G.T., Joel Ramón P.D., y Javier O.S., fueron detenidos en posesión de 400 mil pesos en efectivo, drogas y armas de uso exclusivo del ejército.

La autoridad judicial determinó que la detención de los presuntos sicarios no fue legal , pues sostiene que los protocolos de aprehensión no se cumplieron cabalmente, además de considerar un amparo promovido por incomunicación de uno de los detenidos, por lo que resolvió dejarlos en libertad para continuar con su proceso.

Chihuahua.- Los siete presuntos sicarios detenidos por el asesinato de dos agentes ministeriales durante una emboscada en Janos, Chihuahua , fueron liberados por un juez , que decretó su captura como "no legal".

Raúl Durán Periodista

