Ligan al grupo armado detenido en Santiago con el Cártel de Sinaloa

Nuevo León.- El grupo armado capturado tras un enfrentamiento a balazos, en Santiago, es una célula del Cártel de Sinaloa (CDS) que es investigada por diversos delitos.

Una fuente policial informó que varios de los detenidos vestían ropa camuflada tipo militar.

Agregó que se indaga la implicación de cada uno de los hombres con el mencionado cártel.

Señaló que uno de los detenidos que se le identificó como integrante del CDS, es Mario Alberto M., de 50 años, quien dijo vivir en San Nicolás.

Otros de los capturados son Luis Alberto P., de 35 años, del Estado de México, y Roberto Alejandro D., de 49, de Monterrey.

Un hombre que presuntamente resultó herido en el enfrentamiento, se dijo es Jaime H., de 57 años, quien afirmó vivir en San Nicolás y ser comerciante en Playa del Carmen.

Otro de los detenidos es Héctor Alexander P., de 19 años, de Escobedo, y aunque se dijo que hubo un séptimo detenido, no se especificó su identidad.

Trascendió que al grupo les aseguraron fusiles de asalto, cargadores y cartuchos.

La captura se dio el jueves tras dos enfrentamientos, cuando inicialmente se reportaron personas armadas en una quinta, en la zona de El Barrial.

Cuando elementos de la Policía de Santiago llegaron al sitio, otros delincuentes se aproximaron en dos vehículos.

Más elementos de la corporación, así como estatales y de municipios cercanos llegaron de apoyo.

En los tiroteos se dijo que al menos cuatro delincuentes lograron darse a la fuga en un vehículo.

La autoridad no especificó si entre los detenidos hay algún líder de la célula criminal, que según se dijo, habían sido reportados desplazándose entre Santiago y Allende.

Ayer Aldo Fasci, secretario de Seguridad Pública del Estado, dijo que entre esos detenidos había ex policías, ex marinos y ex militares, pero ninguna otra corporación confirmó esa información.