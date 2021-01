Llaman a choicenses a no realizar disparos en festejos de Año Nuevo

Choix, Sinaloa. El Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix, Leonardo Zazueta Camacho, invitó a la ciudadanía a no realizar disparos de arma de fuego en los festejos de fin de año, no conducir consumiendo alcohol y no utilizar pirotecnia para que no se registren hechos que lamentar.

El jefe policiaco mencionó que no se hagan posadas en estas fechas debido al Covid-19 para que no haya posibles contagios entre los habitantes.

"Sabemos que las familias se juntan, pero es muy importante que usen el cubrebocas, mantengan la sana distancia, permanezcan en sus casas por su propia seguridad y la emergencia sanitaria".

La vigilancia en el alteño municipio está siendo apoyada por elementos de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y militares del 89 Batallón de Infantería.