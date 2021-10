Llaman a evitar uso de armas de juguete o réplicas en celebración de Halloween en Mazatlán

Mazatlán Sinaloa.- Un llamado a evitar uso de réplicas de armas de fuego o de armas blancas en la celebración de Halloween o día de brujas, hizo el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Comisario Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

Mencionó que la dependencia su cargo trabajará de manera coordinada con Oficialía Mayor y la Subdirección de Comercio en torno a los operativos que sea necesario implementar para dicha festividad, sobre todo centros de diversión nocturnos y restaurantes.

Explicó que durante las revisiones que de manera cotidiana realizan los policías preventivos, cuando se detecta alguna réplica o arma de fuego de juguete, la persona que la porta es canalizada ante el Juez Cívico para que tome cartas en el asunto.

“Quien traiga alguna réplica de un arma no será permitido. Inmediatamente si lo detectamos se va a detener y ser trasladado al Tribunal del Barandilla, donde el Juez determinará si queda remitido o no. Es un objeto bélico y no está permitido andar exhibiéndolo en la vía pública”, explicó.

El titular de la SSPyTM agregó que independientemente de las acciones en centros de diversión y zonas turísticas, el resto de la ciudad y zona rural seguirá también vigilada, con los operativos que se implementan en una fecha en la que es común que muchos niños y jóvenes salgan a la calle para celebrar el día de brujas.