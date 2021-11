¡Llevaban medio millón de pesos! Revelan que ladrones dispararon tres veces contra niña para robar una camioneta en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un ladrón disparó tres veces contra una niña con el fin de robar una camioneta cargada con medio millón de pesos, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Como resultado del ataque a balazos, la niña sufrió heridas por dos esquirlas.

El 27 de noviembre del 2021, en la colonia Salvador Alvarado de la ciudad de Culiacán, justo sobre el boulevard Maquio Clouthier, dos hombres y una niña, fueron sometidos a balazos por unos criminales que pudieron robar una camioneta cargada con medio millón de pesos.

De acuerdo a la información que reveló en el lugar donde ocurrió el asalto, los dos hombres acompañados de la niña, identificada como Génesis, se detuvieron sobre dicho bulevar de Culiacán, para realizar compras en una tienda de conveniencia.

Tras ello, ladrones que al parecer les habían seguido la pista desde que salieron de un banco, donde sacaron la cantidad de medio millón de pesos, los amagaron a punta de pistola y dispararon en tres ocasiones contra la niña.

Génesis recibió heridas por al menos dos esquirlas y tras el insólito hecho, los ladrones huyeron con la camioneta y el medio millón de pesos, mientras que los dos hombres se quedaron a cuidar a la niña mientras se llamaba a los servicios de emergencia.

En breve, policías municipales de Culiacán, Sinaloa, acudieron al boulevard Maquio Clouthier y encontraron a las víctimas y seguido de ellos, paramédicos de Cruz Roja también llegaron al sitio para atender a la niña.

Sobre las heridas que sufrió la niña, no se reveló sí ponían en riesgo la vida o no, no obstante, se confirmó que la Génesis fue trasladada a un hospital privado de Culiacán.

Por otra parte, no se dieron a conocer detalles sobre la camioneta cargada con medio millón de pesos, ni características de los asaltantes que dispararon contra la niña en tres ocasiones.

Una vez los policías municipales aseguraron el lugar y solicitaron la presencia de agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, peritos se presentaron y ubicaron tres casquillos 9 mm, disparados por los asaltantes contra la niña.