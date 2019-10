Lo amarran y lo matan tras asfixiarlo con una almohada en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un adulto mayor de aproximadamente 65 años de edad fue localizado muerto en una de las habitaciones de un motel que está a la orilla de la carretera a Sanalona, en la colonia San Juan. En el primer reporte se presumía que había fallecido de manera natural, pero no fue así.

Los hechos

Cuando dieron las 08:00 horas, a policías que estaban encargados de vigilar la zona se les dio a conocer que un hombre yacía muerto en la habitación 5 de un hotel de paso. Los uniformados, tras recibir indicaciones de los encargados, ingresaron y lo vieron tendido bocarriba entre sábanas de diversos colores.

Solo le apreciaron que tenía puestos unos calzoncillos color blanco.

Los oficiales solicitaron el apoyo del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) al ver que estaba atado de pies y manos. Investigadores del grupo Águila se aproximaron al lugar para realizar las indagatorias sobre los hechos.

De acuerdo a datos dados a conocer por las autoridades policiacas, el hombre de complexión regular y piel clara, había sido descubierto por el mismo personal que había acudido a dar servicio de mantenimiento, y sin dudar solicitó el apoyo de la policía.

La situación se mantuvo hermética debido a que los encargados del motel a toda costa trataron de impedir la labor periodística, solicitando a los representantes de los medios que se alejaran del lugar.

Asimismo no se ofrecieron más datos de lo ocurrido, pero se presumió que el adulto mayor había ingresado en compañía de otra persona durante la madrugada. Al pasar unas horas en el interior, por razones no claras, sucedió lo inesperado y de manera silenciosa para no alertar a los demás inquilinos. El hoy occiso fue amarrado de pies y manos con unas vendas para después asfixiarlo con una almohada, dijeron fuentes de seguridad; y que en el cuerpo no se apreciaron golpes o alguna herida provocada por pistola o navaja.

Trámites

Con sus trajes blancos y el equipo necesario, los peritos llegaron en una camioneta con logotipos de la FGE, bajaron y se dirigieron al lugar donde estaba el cadáver y observaron la situación en la que se encontraba. Hicieron los trámites correspondientes y, cuando tuvieron los elementos necesarios para abrir una carpeta de investigación, se retiraron con el cuerpo.