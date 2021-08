Lo que se sabe del abuso y asesinato de José Eduardo a manos de policías en Yucatán

Mérida.- José Eduardo Ravelo Echavarría era un joven de 23 años originario de Veracruz que se mudó a Mérida, Yucatán, en busca de un trabajo y mejor vida. Sólo porque "parecía sospechoso", fue detenido, presuntamente golpeado, abusado y asesinado por policías. Esto es lo que se sabe del caso.

El atroz caso de abuso policial que ha conmocionado a todo México ocurrió el pasado 21 de julio, cuando José Eduardo fue detenido por policías municipales en calles del centro de Mérida, la supuesta "ciudad más segura" del país.

Aunque el joven de 23 años les aseguró a los agentes que estaba ahí para una entrevista de trabajo, ellos se lo llevaron por "parecer sospechoso", según relató a medios locales su madre, Dora María Ravelo Echeverría.

Fue hasta el día siguiente que se supo de José Eduardo, cuando contactó a su madre para decirle que había sido golpeado y abusado sexualmente por los policías municipales, lo que ocurrió dentro de la patrulla y en los separos de la cárcel municipal, según el testimonio.

Alarmada por las declaraciones de su hijo, Dora María se trasladó desde Isla, Veracruz, hasta la capital de Yucatán para llevar al joven a un hospital, donde se negaron a atenderlo e incluso cuestionaron su orientación sexual.

Cuando llegué a Mérida encontré a mi hijo vomitando sangre, no podía respirar ni moverse. Le pedí que se alistara para ir al hospital (...) El doctor que lo recibió sólo le preguntó si era gay y yo le respondí que él ya dijo que no es gay, y aunque fuera nadie tiene derecho a golpearlo y violaron", detalló la madre.

Tras la negativa del hospital Agustín O'Horán para atender al joven, él y su madre acudieron a la Fiscalía General de Yucatán par presentar una denuncia por los delitos de tortura y violación, así como negligencia médica.

El médico que valoró al joven en la Fiscalía confirmó que había sido víctima de abuso, por lo que se inició una carpeta de investigación.

La madre de José Eduardo llevó el féretro con el cuerpo del joven ante el palacio de gobierno para exigir justicia. Foto: Captura de Twitter

Ante la gravedad del estado de salud de José Eduardo el médico legista ordenó su traslado al hospital que lo rechazó, donde finalmente permaneció internado hasta que murió el pasado 3 de agosto a causa de síndrome de obstrucción orgánica múltiple y politraumatimo.

El dolor e indignación por el abuso policial que provocó la muerte de su hijo y la ausencia de las autoridades hizo que Dora María se presentara con el féretro frente al palacio de gobierno de Yucatán para exigir justicia para José Eduardo.

Aquí le traje al gobernador a mi hijo para que me responda, para que me entregue a los policías que mataron a mi hijo, quiero que me los entregue, quiero que los meta a la cárcel", declaró la madre.