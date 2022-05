Lo que se sabe sobre el caso de Yolanda Martínez, otra desaparecida en Nuevo León

Yolanda Martínez Cadena es otra de las jóvenes desaparecidas en el estado de Nuevo León, sin embargo su caso no era tan conocido, hasta después de la muerte de Debanhi Escobar, otra de las víctimas regiomontanas, hace unos días se encontró el cuerpo de una mujer, con la vestimenta similar a la de Yolanda. Esto es lo que se sabe sobre el caso Yolanda Martínez Cadena.

Yolanda Martínez Cadena, desapareció el 31 de marzo, luego de salir de casa de su abuela en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.

La joven desapareció nueve días antes de Debanhi Escobar, y tras el feminicio de María Fernanda, una joven universitaria que fue hallada sin vida en una casa de Apodaca.

Autoridades emitieron una ficha por su búsqueda, tras la movilización de familiares y amigos de exigir su presentación con vida, en los primeros días, se dieron a conocer algunos videos en los que aparecía Yolanda Martínez, sin embargo la familia no aceptaba que se trataba de ella.

El padre de Yolanda, Gerardo Martínez, exigió la detención de un hombre sospechoso de la desaparición de su hija, y expresó su molestia ante la supuesta falta de capacidad de la físcalía para proceder contra el presunto responsable.

Mas tarde la familia aceptó que quien aparecía en los videos era Yolanda.

A 37 días de su desaparición, el cinco de mayo, Gerardo Martínez, se reunió con personal de la Fiscalía General de la Justicia del Estado. La reunión duró tres horas y rechazó que Yolanda hay huido voluntariamente de casa y sin comunicar su decisión o destino.

Reiteró que había mucha comunicación entre ellos, además estaba pendiente la fiesta de su nieta que cumplió cuatro años el pasado 29 de abril y Yolanda andaba buscando otro trabajo donde tuviera tiempo de cuidar a su hija, pues en el anterior tenía problemas con los horarios, que no se acomodaban con los cuidados de su pequeña.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, mencionó que Yolanda Martínez podría haber huído al sufrir acoso por parte de un tío, hermano de la mamá, quien en estado de ebriedad se metía al cuarto de Yolanda.

Sobre esto, Gerardo Martínez mencionó “bueno, así lo indica la carpeta de investigación, pero esa información se las daría apenas el señor gobernador, porque él fue el que sacó esa información de la carpeta, pues llegó a un punto en que está involucrado el tío”.

Agregó que ese tío “no está arrestado ni nada, sólo está investigado, igual que Eduardo, la ex pareja sentimental” de Yolanda. “Pero eso a nosotros no nos arroja mucho”.

El padre de Yolanda Martínez, afirmó estar preparado mentalmente para todo, y dijo aceptará cualquier cosa, lo único que pide es que no le dejen a su hija como “un animal, que no me la dejen tirada en cualquier lugar, que me digan dónde está, no sé cómo actúe la ley, ni contra quién, pues lo único que me importa es que mi hija aparezca”.

También el 5 de mayo, la Comisión Local de Búsqueda de Nuevo León, ofreció una recompensa de cien mil pesos a quien proporcione información que ayude a encontrar a Yolanda Martínez.

El sábado 7 de mayo Gerardo Martínez fue hospitalizado, señaló mediante un audio en grupos de WhatsApp, que organizó para compartir información sus actividades para tratar de localizar a su hija, que no se había sentido bien de salud desde hace unos cuatro días, “pero no lo había manifestado a nadie, porque no quería para mi búsqueda”.

Domingo 8 de mayo, encuentran un cadáver en avanzado estado de descomposición con vestimenta similar a la de Yolanda, en una zona de matorrales, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, fue una mujer que juntaba leña en el monte, quien encontró el cuerpo, a unos cien metros de la calle Hortelanos, cerca de la carretera a San Mateo, en la colonia Los Huertos, y de inmediato llamó al número 911.

El cuerpo fue localizado a unos 11 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez Yolanda, donde según familiares de la joven, es una zona peligrosa porque muchos automovilistas acosan a las mujeres, por lo que manifestaron su temor de que hubiera sido secuestrada, pues les habían dicho que la habían visto subir por la calle Francia 86, hacia las faldas del Cerro de la Silla, pero no llegó a la casa de amigas que habría ido a visitar.

La titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, Griselda Núñez Espinoza, mencionó que la vestimenta del cadáver coincide con la ropa que vestía Yolanda al momento de su desaparición, una blusa negra con rayas, pantalón de mezclilla color azul, tenis negros y una bolsa negra.

Añadió que la víctima presentaba más de tres semanas de descomposición y que ya se encontraba en el Semefo, donde le practicarían los exámenes para determinar las causas de muerte, además de pruebas de genética para saber si realmente se trata de Yolanda Martínez.