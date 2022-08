Localizan cuerpo en coladera de León, Guanajuato y auto quemado; víctima no fue identificada

León, Guanajuato.- Macabro hallazgo se suscitó este jueves en León, Guanajuato, luego de que el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino fue localizado en una coladera del fraccionamiento Brisas del Pedregal entre basuras y boca abajo.

De acuerdo con la información, el hombre sin vida presentaba signos de violencia en su anatomía, esto tras reportarse a los números de emergencia la presencia de un automóvil incendiado en las inmediaciones de la escena del crimen.

Hasta el punto del reporte se dirigieron autoridades de seguridad y paramédicos del municipio leonés, siendo estos últimos, los encargados de confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales por lo que se procedió a acordonar el área bajo el protocolo de la preservación de indicios.

Fue alrededor de las cuatro de la mañana cuando se tuvo conocimiento de que, en la calle Valle de La Luz en la barda perimetral que se ubica en el fraccionamiento se encontraba un automóvil incendiándose.

Al llegar elementos del heroico cuerpo de bomberos y agentes de seguridad, procedieron a resguardar el área, además de controlar las llamas, para momentos después iniciar un operativo para revisar el área en búsqueda de indicios, siendo ahí cuando se localizó el cuerpo.

La posible víctima de homicidio, hasta el momento no identificada, se localizó en una coladera angosta, donde, de acuerdo con las imágenes del Portal AM, no cabría más que los restos mortales y la basura que ahí se presentaba, mostrando nada más la suela de los zapatos.