Localizan cuerpo sin vida desnudo flotando en playas de la Zona Dorada, Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El cuerpo de una persona sin vida fue localizado flotando en playas de la Zona Dorada entre dos conocidos hoteles ubicados sobre la Avenida Playa Gaviotas.

El reporte dado aproximadamente a las 10:00 horas de que en dicha zona de playas se encontraba un cuerpo ocasionó la movilización de los cuerpos de emergencia al lugar, pero en una primera búsqueda no se localizó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hasta casi las 13:00 horas se dio de nuevo el reporte de que ya había sido ubicado en la zona antes mencionada entre las olas del mar y los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático ingresaron para sacarlo a la playa y se encargaron de acordonar el área a la espera de los elementos de la Fiscalía General del Estado y del Grupo Apolo.

Leer más: Reportan vehículo con hombre armado en el centro de Mazatlán y se genera un enfrentamiento

Se dio a conocer que dicho cuerpo presentaba huellas de tortura y en sus muñecas rastros de que pudiera haber estado esposado, además de que se encontraba completamente desnudo.

Se comentó que el cuerpo pudiera tener aproximadamente unas 24 horas de haber fallecido por el estado de rigidez que presentaba, de igual manera mencionaron que quedo con los brazos encogidos hacia el frente.

Se desconoce si había algún reporte de alguna persona desaparecida en esa zona de playa y se descarta que pudiera ser algún indigente.

Personal de la Fiscalía y del Grupo Apolo acudieron para realizar el procesamiento y el levantamiento de indicios correspondientes.

Trabajadores de la funeraria en turno fueron los encargados de levantar el cuerpo para la realización de las pruebas de ley correspondientes y a la espera de ser reclamado por sus familiares.

Del cuerpo no se dieron más detalles que pudieran ayudar con su identificación.

“Como partido, tenemos que leer muy bien el mensaje de las urnas. No podemos caer en la parálisis y el inmovilismo, y hacer como que no ha pasado nada. Si el PRI no se reforma a fondo, el futuro puede ser más desalentador”.

El legislador priísta señaló que “Tenemos que ir abriendo espacios de discusión, para ir involucrando a la gente y definir juntos el futuro que queremos para el partido”, puntualizó.