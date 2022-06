Localizaron sin vida a Noé Ornelas Sanguino, síndico municipal de Villa Jiménez, Michoacán

Morelia, Michoacán.- El cuerpo sin vida de Noé Ornelas Sanguino, síndico municipal de Villa Jiménez, Michoacán, ha sido localizado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ha informado que ya se han iniciado las investigaciones por el homicidio.

El síndico fue reportado la noche de ayer como desaparecido por su familia, su cuerpo fue encontrado esta mañana en el tramo carretero estatal, La Soledad-La Estancia, municipio de Jiménez, muy cerca de donde se localizó su vehículo, el cual tenía impactos de bala en su carrocería.

Mediante un comunicado de prensa la FGE ha señalado que se avanza en las investigaciones y cuenta ya con datos contundentes para la ubicación de las personas responsables de este delito.

Cabe destacar que, luego de darse a conocer la desaparición del funcionario, autoridades federales, estatales y municipales emprendieron de manera inmediata un operativo coordinado para su localización.

Se estableció que ayer por la mañana, Ornelas Sandino salió de su domicilio ubicado en el municipio de Jiménez, con dirección a una de sus propiedades.

Este día, durante el desarrollo de las actuaciones, se tuvo conocimiento del hallazgo de una persona sin vida, en el tramo carretero antes mencionado, por lo que elementos de la institución se constituyeron en el sitio, donde corroboraron que se trataba del funcionario.

Te recomendamos leer:

El cuerpo será trasladado al servicio médico forense para que le sea practicada la necropsia correspondiente, en tanto, se continúa con los actos de investigación pertinentes a efecto de llegar al esclarecimiento de este hecho.