¡Los emboscaron! Un policía muerto y un herido deja atentado en Jalisco

Cañadas de Obregón.- La tarde de este miércoles 16 de febrero el oficial de la Policía Estatal de Jalisco Miguel Ángel Sánchez Velázquez fue asesinado mientras enfrentaba a miembros del crimen del organizado en el municipio Cañadas de Obregón, Jalisco.

Así lo confirmaron tanto la Secretaría de Seguridad Pública como el gobernador del Estado Enrique Alfaro, quienes detallaron que en la balacera murió el elemento y resultó herido uno más que de inmediato fue llevado a un centro médico.

Los dos afectados patrullaban el municipio junto a otros policías estatales cuando un grupo de civiles armados abrió fuego en su contra, tras la agresión los criminales huyeron del sitio. Se tiene reporte de varios carros involucrados, entre ellos dos camionetas Ford Lobo y una Ford Platinum.

El gobernador Enrique Alfaro además de dar a conocer la noticia también lanzó sus condolencias a familiares y amigos del elementos que cayó en batalla esta tarde.

"Lamentablemente esta tarde el oficial de la Secretaría de Seguridad Jalisco Miguel Ángel Sánchez Velázquez fue asesinado mientras enfrentaba a un grupo de criminales en Cañadas de Obregón.

Un hombre que dedicó su vida a cuidar la de las y los jaliscienses murió con honor y heroísmo.

Miguel representa a cientos de mujeres y hombres que han decidido hacer de la valentía su deber y de la paz su misión.

Un hombre que detrás de su uniforme fue un padre de familia que hoy no regresó a casa por cuidarnos. Un jalisciense a quien le debemos nuestro respeto y orgullo.

A su familia, amistades y compañeros, mi más sentido pésame: sepan que no están solos, pero también que su muerte no será en vano, que por su memoria y la de quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, no agacharemos la cabeza. D. E. P.", publicó en sus redes sociales.