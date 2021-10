"Los minutos se nos hicieron eternos": madre de menor grave en accidente de camión en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- María “N”, originaria del estado de Chiapas y madre de una menor que se encuentra internada en estado grave tras el accidente de camión en la autopista Culiacán-Mazatlán, dio a conocer que el día jueves por la noche ellos viajaban a bordo de un autobús de la línea Ecotur y que tras haber bajado a cenar retomaron el camino y cada quién agarró a sus hijos y de pronto sintieron dar vueltas en el interior del camión en cuestión de minutos que se les hicieron eternos.

“A mi hija la operaron, le hicieron una reconstrucción en sus senos, y en sus brazos, en su cara, le pusieron unos puntos, el conductor iba a exceso de velocidad y por lo que dicen los demás compañeros incluso iba haciendo uso del celular, mi hija se llama Jaquelin Guadalupe de 14 años, nosotros somos de Chiapas e íbamos a Guaymas”, comentó María.

En este lamentable accidente murió un menor de edad identificado como Mateo “N”, de 3 años quién quedó justo atrás de donde viajaban con su familia, quienes son originarios de San Cristóbal de las Casas.

“Los demás compañeros tiraron los vidrios de emergencia y como pude saqué a mis hijos y empecé a sacar a mis hijos y andaba buscando a mi hija quien quedó abajo del asiento donde veníamos, los minutos para localizarla fueron eternos, pensé que mi hija ya estaba muerta y le gritaba hasta que me contestó y quería que la sacará pero no podíamos, los demás compañeros me querían ayudar pero no podíamos hasta que llegaron para ayudarnos y ya pudieron sacar a mi hija, la verdad los minutos de angustia que viví fueron eternos”, comenta la madre de Jaquelin de quien se encuentra hasta el momento delicada de salud.

Menciona además que ella viajaba junto a cuatro hijos entre ellos la adolescente que se encuentra internada en el Hospital General de Mazatlán de quién hasta se dio a conocer que se encuentra delicada pero estable.

La menor Jaquelin Guadalupe se encuentra hospitalizada en Mazatlán. Foto: Debate

Piden que la empresa de autotransportes Ecotur se haga responsable de los daños y gastos que han estado realizando y sobre todo de la atención médica y de ser necesario que se le dé un castigo al conductor responsable ante la imprudencia que cometió.