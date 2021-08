Luis Cárdenas Palomino, mando en operativo de detención a los Vallarta: defensa

México.- Tras que un juez dictara auto de formal prisión en contra de Marisela "N", ex suboficial de la Policía Federal, el abogado de la familia Vallarta destacó el paso que se dio con dicha resolución, ya sostuvo que la ex funcionaria reconoció que Luis Cárdenas Palomino, ex alto mando de la extinta dependencia, estuvo al mando del operativo tras el que supuestamente habrían torturado a presuntos miembros de la banda de secuestradores "Los Zodiaco".

Héctor Pérez Rivera indicó que la ex agente había decidido declarar y que, en sus declaraciones, a pesar de que asegura que fue su primer operativo en campo, aseguró que Cárdenas Palomino fue el que dirigió dicho operativo.

En entrevista con Milenio Televisión, la defensa de Vallarta resaltó que en el relato contado por Marisela "N" ella mencionó que todo el desarrollo del operativo se le hizo algo normal, sin embargo, cuando entró en detalles sobre esa normalidad, reveló que había presencia de cámaras de televisión, helicópteros, así como un gran despliegue policíaco.

Calificó como "interesante" el hecho de que la mujer afirme que ella no participó de forma directa en los hechos, aunque su firma aparece en los partes informativos sobre la aprehensión de Sergio Cortez Vallarta y Mario Vallarta, así como de los hermanos Bautista Granados.

Leer más: Vinculan a proceso a Marisela García por presunta tortura a hermano de Israel Vallarta

Es por ello que adelantó que se solicitó que, al llegar al período de pruebas, se lleve a cabo un careo con las víctimas para que los detenidos tengan oportunidad de reconocerla. No obstante, Pérez Rivera sostuvo que la ex suboficial de la Policía Federal está implicada en el caso porque ella fue la que puso su firma en los partes informativos respecto al arresto de los supuestos integrantes de "Los Zodiaco".