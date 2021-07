Luis, el paramédico ejecutado en zona del narco en Valparaíso, Zacatecas

Zacatecas.- Luis Montes de Oca, estudiante de servicio social de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, fue asesinado en Valparaíso, Zacatecas, junto con Octavio Chabelo Romero, cuando trasladaban a un herido, y ahora el gremio clama justicia.

EL MUNICIPIO DEL TERROR

La ambulancia fue encontrada encendida y abandonada a las 23:30 horas del 30 de junio. Más adelante, los cuerpos de Montes de Oca y Romero fueron encontrados en un paraje ubicado a 2.5 kilómetros de la carretera que conduce de Valparaíso, Zacatecas.

Las víctimas regresaban al Hospital de Huejuquilla El Alto, procedentes de Fresnillo, cuando se perdió el contacto con ellas, informó el Gobierno de Jalisco.

Versiones indican que fueron interceptados por sujetos que viajaban en otro vehículo y asesinados por supuestamente trasladar a un herido de un grupo rival.

Apenas el 25 de junio, un enfrentamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada dejó al menos 18 personas asesinadas en esa localidad.

Integrantes de los Grupos de Coordinación Local de Zacatecas y de Jalisco se reunieron este viernes 2 de julio para aterrizar estrategias contra el crimen organizado, que han protagonizado una serie de hechos violentos en la región.

AGRADABLE Y SERVICIAL

En redes sociales, compañeros recordaron a Luis Montes de Oca como una persona servicial, atenta, agradable y que le encantaba la medicina.

"Hoy con un nudo en la garganta y en el corazón. Luis de mis primeros amigos de la UAG, te recuerdo gozoso yendo día a día a cumplir tu sueño de ser médico, fuiste asesinado a manos de lo más podrido de este país, justo antes de terminar tu servicio social", expresó @LaurenBarocio.

Sus amigos advirtieron que lucharán porque su muerte no quede impune y los asesinos sean castigados.

A Luis sólo le faltaban 30 días para terminar su servicio social.

"Estamos muy tristes por tu partida amigo, pero sobre todo estamos enojados, enojados con este Gobierno, que no nos cuida, no nos aprecia, nos trata como obra de mano barata y fácil de remplazar porque no es la primera vez que sucede", expresó una amiga.

#JUSTICIA

Tras estos crímenes, el gremio médico demandó seguridad en zonas con presencia del narco y bandas delictivas.

Ya basta de no garantizar la seguridad a los médicos que se encuentran realizando su servicio social en comunidades remotas y zonas de conflicto entre grupos armados, se lee en el pronunciamiento.

En nombre de toda la comunidad médica exigimos justicia para Luis y para todos los médicos pasantes que se encuentran en zonas de alto riesgo.

Si no es posible garantizar seguridad, agregó, cierren plazas de alto riesgo.