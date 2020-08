Madre de Emiliano, bebé presuntamente muerto por golpes en Culiacán, exige a la Fiscalía que aclare el caso

Sinaloa.- Emiliano, era un bebé muy bueno, muy risueño, se ganaba a la gente, siempre andaba muy contento en su andadera. Ya estaba planeado su piñata, cumpliría un año el 16 de diciembre, contó con gran dolor María de Jesús Rodríguez, mamá del bebé de 8 meses de edad quien falleció en la clínica del IMSS de Terranova en la ciudad de Culiacán la noche del pasado jueves.

María de Jesús pide a la Fiscalía General de Sinaloa que aceleren la investigación, quiere saber de forma certera de qué murió su bebé, los médicos le dijeron que presentaba varios golpes en el cuerpo y uno en su cabecita que se desnucó pero no le han entregado el acta de defunción y tiene temor de que dejen libre a su expareja, sin investigar lo que ocurrió.

María de Jesús detalló que cuando ella estaba declarando el papá del niño se entregó, dijo que se le había caído de la cama, pero si fue así ella se pregunta el porqué no le dijo a ella qué había pasado eso cuando fue a recoger al niño o porque no lo llevó al hospital, por qué si se cayó, tenía golpes en su estómago, todo eso necesita que le aclaren las autoridades y exige que se haga justicia.

Comentó que pregunta a la licenciada que lleva su caso, que pasó pero no le dicen nada, tampoco le aclaran si su ex pareja sigue detenido, pide que le den una explicación. Fue tanto su dolor que no quiso ver los golpes que tenía, su niño, simplemente no pudo.

A él no le tocaba morir, no merecía morir... Tenía 8 meses, no se me hace justo era bebé tan inocente no le hacía daño a nadie.

Ella y su ex pareja están separados desde hace varios meses, el pasado jueves él se llevó a Emiliano a su casa, cuando María de Jesús pasó por él se lo entregó pero el niño tenía el cuerpo “aguadito”, y lo llevó a la clínica del IMSS en donde al poco tiempo murió, de acuerdo al diagnóstico que dieron a ella los doctores, fue a causa de lesiones que tenía en el cuerpo.