Madre de Sugey, mujer de Coahuila desaparecida en Mazatlán, se reúne con la fiscal de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este lunes 28 de marzo, la señora Alma Hernández, madre de la joven desaparecida Sugey Parra, fue recibida por la titular de la Fiscalia General del Estado (FGE) de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, para conocer qué avances había en la investigación.

“Vine a decirles varios puntos que a mí me interesa que investiguen, le hice un escrito para que me lo firmara de recibido, me dice que no, que no es el modo, no sé, no quiso”, dijo Hernández.

“Le dije que hacia para sentirlo como un compromiso de ella, me dijo que sí, que iba a estar al pendiente de mi hija, se molestó la señora, de hecho me regañó porque dice que por qué yo digo que no me ha querido recibir”, expresó Alma, quien pide que no la dejen sola y que la FGE investigue el caso.

La angustiada madre le dijo a la fiscal que se pusiera en sus zapatos, “ella también tiene hijos, me dice que sí, que va a hacer todo lo posible, pero yo realmente quiero que se comprometan, quiero que le den seguimiento a esto”, expresó Alma, quien recordó que su hija desapareció el 4 de septiembre del año pasado en el puerto de Mazatlán.

“Ella vino con un amigo de ella, David Garay Quiñonez y hasta la fecha no hemos tenido respuesta; de hecho hoy vine a un cita que tenia con la Fiscal”, refirió.

“Le dije a la Fiscal, que por muchos medios me que querido comunicar con usted, he hecho manifestaciones, he salido en entrevistas para llamar su atención, pero realmente nunca ha sucedido así,

Fui con el gobernador ahora que tomó posesión y ni siquiera me quisieron recibir, entonces ella, no, que el gobernador tiene su agenda y yo la mía; le digo, es que ustedes me quieren dar cita de mucho tiempo después, y no, yo ya no puedo esperar, ya son casi siete meses de que me hija desapareció y hasta ahorita no hay nada”, externó Alma Hernández.

Hernández, quien es originaria de Torreón, Coahuila, mencionó que anda sola recorriendo muchos sitios de Mazatlán, buscando a su hija.

“La mamá de David se olvidó por completo del muchacho, no se porqué, desde los primeros de noviembre, la mujer dejó de buscar a su hijo; a mí sí me interesa mi hija, quiero que ayuden a encontrarla.