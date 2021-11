Madre localiza el cuerpo de su hija en una fosa clandestina de Tlaquepaque; la buscó por 4 años

Guadalajara, Jalisco.- Hace cuatro años que Araceli Hernández busca incansablemente a sus dos hijos en Jalisco. El pasado viernes, la madre por fin localizó en una fosa clandestina a uno de ellos; Vanessa. Personal del área de Desaparecidos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco trabaja desde miércoles 2u de noviembre en un domicilio en obra negra del municipio de San Pedro Tlaquepaque, en lo que sería una nueva fosa clandestina. Se trata de un inmueble en las calles Adolfo Ruiz Cortines y Manuel Alberti, en la colonia Francisco I. Madero. De acuerdo con información de los vecinos, el personal de la FGE llegó al lugar hace un par de días y de manera extraoficial se informó que hasta el momento han sido localizados los cadáveres de dos hombres y dos mujeres.

Como es costumbre, al lugar han llegado familiares de personas desaparecidas en Jalisco con la esperanza y la angustia de que se trate de sus seres queridos. Es el caso de Araceli Hernández, quien arribó a la fosa el pasado viernes en busca de sus dos hijos. “Yo no he perdido la esperanza de encontrarlos; como Dios me los quiera entregar, vivos o muertos. Hoy siento que mi corazón está fuera de control. Hoy siento que sí son mis hijos”, declaró la madre para medios locales. Momentos más tarde, se supo que la madre localizó al interior de la fosa clandestina a su hija Vanessa, de 24 años de edad, quien desapareció en agosto de 2017 en la colonia Loma Linda, en la terminal del 52 B, en el municipio de Guadalajara.

La madre aseguró que se trata del cuerpo de su hija debido a la ropa que traía puesta el último día que la vio y que fue privada de su libertad. Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado al respecto, tanto del trabajo que se realiza en la fosa ni de la localización de los cuerpos. “Encontraron a cuatro personas, una de ellas es mi hija, por eso es que me mandaron llamar. Son dos muchachitas y dos hombres, hay más cuerpos todavía, se va a trabajar el lunes porque la Fiscalía vino y soltó a sus canes y, efectivamente, hay muchos más cuerpos aquí”, dijo Araceli Hernández.

Araceli también está a la espera de verificar que su hijo Manuel, de 20 años d edad, se encuentre entre los otros tres cadáveres. El joven desapareció el mismo mes de agosto, cuatro días después de su hermana, en la esquina de la calle Cuyucuata y 8 de Julio en una gasolinera. Los dos hermanos dejaron en su desaparición a dos hijos cada uno; Vanessa a uno de siete y otro de 8 años de edad; el joven Manuel a uno con apenas tres meses y otro de seis años, compartió Araceli. “Yo les digo que sus papás andan de viaje, ya tendrán la edad para decirles (…) es una pena que no le deseo a nadie”. Hasta el momento se sabe que los trabajos en la fosa se retomarán el próximo lunes para continuar con los trabajos forenses. Si embargo, la Fiscalía no ha oficializado nada.