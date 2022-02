Madres buscadoras cierran brigada con hallazgo de 18 fosas clandestinas en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- ¡Se organizaron, se reunieron, cavaron y encontraron lo que las autoridades de Jalisco no pudieron! Un total de 18 "puntos positivos" fueron descubiertos esta semana en Jalisco, la mayoría de ellos en Tlajomulco el municipio que todos llaman "tierra de nadie" y el que acusan "es una fosa clandestina".

Tras seis días de trabajo, este sábado llegó a su fin la primera brigada de búsqueda de personas desaparecidas que se realiza en Jalisco. Este rastreo de cadáveres contó con la participación de más de 50 madres buscadoras procedentes de seis estados de la República Mexicana, quienes, con el apoyo de elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda, Fiscalía del Estado y la vigilancia de la Policía y la SEDENA, lograron cerrar exitosamente su lucha.

Gracias a los reportes anónimos que se recibieron vía telefónica y vía redes sociales, se logró la localización de 18 fosas clandestinas en los municipios de Villa Corona y Tlajomulco, este último municipio señalado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal como el más crítico en este tema.

Hallazgos de fosas (falta contabilizar los cuerpos exhumados) Día Cantidad de fosas Lunes 1 (casa abandonada en Tlajomulco) Martes 0 Miércoles 1 (pozo en Villa Corona) Jueves 7 (campo de Tlajomulco) Viernes 5 (Parque y viviendas abandonada de Tlajomulco) Sábado 4 (casas abandonada y campo de Tlajomulco)

"La verdad nos llevamos una experiencia fuertísima de aquí de Jalisco con los hallazgos, porque en su mayoría los tuvimos dentro de casa, no sabíamos que podía pasar eso", confesó a DEBATE Ceci Patricia Flores, presidenta y fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, colectivo que arribó desde la noche del pasado domingo a Guadalajara con la firme intención de iniciar la semana apoyando a madres de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Estado de México a realizar búsquedas de campo y a la vez enseñarles cómo hacerlas.

La brigada realizada en las fincas abandonadas de Tlajomulco, Jalisco, también les enseñó a ellas, al dejarles como experiencia que los muertos no solo se ocultan bajo la tierra de los campos áridos, sino que también en ocasiones hay que derribar muros, cavar en pisos de concreto e incluso utilizar maquinaria pesada.

"Nos llevamos eso, que vamos a tener que entrar a las casas que están abandonadas y nos damos cuenta de que es donde ellos (los homicidas) pueden mejor ocultarse ¿quién los va a mirar?, ¿quién los va a escuchar?", añadió la sonorense.

Casas abandonadas son usadas en Jalisco para enterrar víctimas de desaparición forzada. Foto: Edwin González

Como último consejo, la presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora pide al resto de las mujeres y hombre que se unieron esta semana a la brigada "que no se cansen, que no se rindan, que sigan buscando, que esta búsqueda no acabe aquí, que esto es solamente el empiezo de una gran lucha que hay que hacer por buscar a nuestros desaparecidos, por traerlos de vuelta a casa, no rendirnos jamás".

"No buscamos culpables, ni pedimos justicia, solo queremos hallar a nuestros corazones" es la frase que nació en Sonora para pedir a los miembros de los cárteles de la droga que las dejaran realizar las búsquedas de sus hijos en paz y esta semana fue replicada en Jalisco. Hoy Patricia celebró que en el occidente mexicano fue entendida.

"Nadie nos molestó y yo creo que las personas de los cárteles sí se dieron cuenta... (Yo pido) que nos miren como un día su madre podría estar igual que nosotros, en su búsqueda, porque no sabemos lo que pueda pasar el día de mañana y lo más seguro que se tiene es eso (la muerte)", exclama Ceci Patricia y espera que como estas brigadas se respetaron sean respetadas el resto que harán el ciento de personas que se han integrado al colectivo Madres Buscadoras de Guadalajara.

Pero el llamado no es solo para los grupos criminales, también se pide el apoyo constante de las autoridades.

"Es muy doloroso pero es muy necesario visibilizar la realidad que vivimos, que el gobierno en verdad haga algo por combatir todo esto que está pasando", añadió Ceci Patricia Flores quien se vio obligada a agilizar su viaje a Jalisco, luego de que el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pusieran en tela de juicio la labor altruista que realiza las integrantes de los colectivo, esto ante la falta de resultados de las autoridades competentes.

Finalmente celebró que lo que en un inicio fue un trago amargo, concluyó con un buen sabor de boca. "Nunca habíamos tenido una brigada tan bien organizada como esta... la verdad, fue muchísimo apoyo de seguridad el que tuvimos gracias al gobernador que se puso la camisa". Sobre el alcalde de Tlajomulco nunca supo nada.

Niños de Tlajomulco presencian como cadáveres son sacados de casas que colindan con la suya y con el parque en que juegan. Foto: Edwin González

La nueva meta de las Madres Buscadoras de Sonora ahora es cavar la frontera entre México y Estados Unidos. "En acompañamiento de los colectivos de Estados Unidos vamos a hacer una brigada internacional con el favor de Dios, vamos a empezar el 10 de mayo en Tamaulipas, porque justo es el día de nosotros, el Día de las Madres. Empezaríamos con una marcha y de ahí partiríamos a los lugares en que haríamos nuestra búsqueda", anunció.

... Mientras tanto, la búsqueda sigue en Jalisco...

"Al presidente de Tlajomulco les pedimos que dé la cara, que se acerque a las familias a brindar el apoyo que se está buscando", es la petición que realiza Yadira Estrada Ávila, líder de las Madres Buscadoras de Guadalajara, quien se queda con el compromiso de seguir realizando búsquedas de personas desaparecidas a lo largo y ancho del estado de Jalisco

"Yo termino esta búsqueda muy satisfecha, con un gran compromiso con la gente que se queda aquí para que sigan buscando a sus corazones... Me siento muy nerviosa por la responsabilidad, pero a la vez muy orgullosa por todo lo que se está haciendo, todo lo que se ha logrado y todo lo que se va a lograr", compartió a DEBATE.

Gracias a las experiencias que ha vivido en las búsquedas realizadas en Sonora, en donde desapareció Iván Alfredo Estrada Ávila, y ahora a las brigadas realizadas en Jalisco, Yadira dice ya saber diferenciar el olor que emana el cadáver de un humano. "Ya se reconocer dónde hay un cuerpo y como huele un cuerpo a diferencia del de un animal, porque es muy diferente", exclama y a su vez, sobre la marcha, seguramente habrá más madres que aprendan de ella.

La madres buscadoras incluso tuvieron que volver a cavar para sacar cuerpos en zonas donde las autoridades habían dado por culminadas las búsquedas. Foto: Edwin González

Aunque era bien sabido que Jalisco es el estado número uno en el tema de personas desaparecidas, al sumar más de 15 mil, Yadira hoy se dijo sorprendida por la gran cantidad de solicitudes de ayuda que le han llegado a la cuenta de Facebook Madres Buscadoras de Guadalajara. Hoy, pide la participación de cada una de ellas en las próximas brigadas que realizarán.

"Es demasiada la gente que se está uniendo, la gente está perdiendo el miedo, porque este pueblo estaba olvidado en búsquedas, en buscar a sus corazones, estaba olvidado de todo y ahorita con esta brigada que se hizo obtuvimos mucha empatía de la gente en apoyarnos, en mandar puntos, en perder el miedo, en unirse a la búsqueda. Salieron muchos puntos que hay que recorrer todavía. Toda la gente que tienen familiares desaparecidos únanse a la página (Facebook: Madres Buscadoras de Guadalajara) para lograr el objetivo que es encontrar a su corazón", convocó.

Asimismo, aclaró que quienes tengan a algún familiar desaparecido y desean que se solicite ayuda en la fanpage para localizarlo siempre proporcionen los siguientes datos: una fotografía clara del desaparecido, su nombre, lugar y fecha en que desapareció, así como señas particulares (cicatriz o tatuajes), además de los detalles de las prendas de vestir que portaba la persona al momento de su desaparición. "Con eso ya sería más fácil para dar con sus familiares", exclamó.

Esta credencial de elector fue localizada este sábado dentro de una de las fosas clandestinas. Foto: Edwin González

A la población en general que dese realizar donaciones a las madres buscadoras, señaló que los artículos más necesarios son palas, varillas (preferentemente de acero inoxidable y de 5/8 de grosos, pues de otros materiales se doblan).

También se puede apoyar con gasolina para realizar los traslados, cloro para desinfectar y quitar los olores a las barrillas usada, líquidos que les permitan estar hidratadas (agua y sueros), además de botiquines que incluyan gel antibacterial y medicamentos básicos para dolo y curar heridas, además de guantes resistentes que les sirvan para cavar y calzado tipo bota que les sirvan para proteger sus pies de golpes y animales ponzoñosos.