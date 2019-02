Maestro abusa de nueve niñas rarámuris; dan 88 años de cárcel

Chihuahua.-Una sentencia de 88 años recibió el maestro Jesús José "N", por abuso de más de cinco niñas y tocamientos de otras cuatro, en una escuela de la comunidad de San Ignacio de Araceco, cuando las pequeñas cursaban tercero y cuarto año de primaria.

La Fiscalía Especializada de la Mujer logró que un Tribunal de Enjuiciamiento le impusiera una sentencia, ante la gravedad de los delitos cometidos contra las niñas rarámuris.

El maestro Jesús José "N" fue sentenciado a 88 años de prisión. | Cortesía

Tras casi dos meses de desahogo de pruebas, la Agente del Ministerio Público logró acreditar que entre los años 2013 al 2015, el maestro violentó en repetidas ocasiones a las niñas que fueron sus alumnas en la comunidad de San Ignacio de Arareco, en el municipio de Bocoyna.

Las investigaciones ministeriales efectuadas en la escuela, permitieron establecer que el sentenciado realizó tocamientos a cuatro niñas y violó a cinco más, cuando cursaban tercero y cuarto de primaria.

Cabe mencionar, que la acusación inicial se presentó por 11 víctimas, no obstante, el Tribunal consideró que a pesar de las pruebas periciales y psicológicas en dos casos no se determinó claramente el tiempo en que se cometieron las agresiones como lo marca la ley, razón por la cual fue declarado no culpable en los casos que se señalan.

Los hechos fueron denunciados en el mes de abril del 2015, cuando una de las víctimas le contó a una tía lo sucedido y luego de iniciar las investigaciones sobre el hecho se detectaron 10 afectadas más que señalaron al ahora sentenciado como su agresor.

El maestro Jesús José "N", fue detenido por la autoridad ministerial en el Municipio de Bocoyna y posteriormente fue trasladado a la ciudad de Chihuahua donde fue juzgado mediante un Juicio Oral, donde fue encontrado penalmente responsable de aprovechar su condición de superioridad para agredir sexualmente a nueve estudiantes.

La resolución judicial establece que además de la pena, el sentenciado deberá cubrir la cantidad de 41 mil pesos de multa y 100 mil pesos por concepto de reparación del daño que serán será destinados a la atención psicológica de las niñas.