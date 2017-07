Maestro de computación abusó de siete niñas en clase

Estado de México.- El 16 de junio pasado un grupo de padres de familia decidió romper el silencio para acudir a la escuela primaria "Belisario Domínguez" en Valle de Chalco, Estado de México y exigir que fuera detenido el profesor "Juan Pablo", encargado de impartir clases de computación.

Al docente lo acusan de haber abusado sexualmente de al menos siete alumnas. Cuando se destapó la situación, el maestro salió de la escuela escoltado por policías municipales para ser trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia con sede en Amecameca.

El maestro enfrenta al menos seis denuncias penales en su contra por el delito de abuso sexual, acusaciones interpuestas por padres y madres de familia.

"Me dice ella (mi hija) que el maestro de cómputo la había tocado, le pregunto yo, ¿cómo que te tocó?... me tomó del hombro y me tocó el pecho... y qué hiciste, le voté la mano", dice la madre de una de las víctimas.